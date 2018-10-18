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Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler

Türkiye'den siz gidilebilecek birçok ülke var.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 11:44
Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Dünyada birçok ülkede uygulaması varken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 9 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Moldova

90 gün siz.
Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz.

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Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Andorra

90 gün siz.
Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Antigua ve Barbuda
180 gün siz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Arjantin
90 gün siz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Arnavutluk
90 gün siz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Azerbaycan
Kapıda ve Online vize uygulamaları var.
Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor.
Azerbaycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

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