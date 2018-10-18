Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Türkiye'den vizesiz gidilebilecek birçok ülke var. Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 9 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. Moldova 90 gün vizesiz. Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz. Andorra 90 gün vizesiz. Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. Antigua ve Barbuda 180 gün vizesiz. Arjantin 90 gün vizesiz. Arnavutluk 90 gün vizesiz. Azerbaycan Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbaycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.