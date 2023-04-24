Türkiye seçimlerine İngiliz medyasından çarpıcı yorum! ‘Erdoğan’ın yokluğu felakete neden olur!’

Son dakika haberleri… Türkiye, tarihi 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla geri sayıyor. Yalnızca ülke içi siyaset için değil, küresel ölçekte de önemli dengeleri değiştirme potansiyeline sahip Türkiye seçimleri uluslararası medyanın da yakın takibinde. Seçim analizleri peş peşe gelirken İngiltere merkezli Middle East Eye, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona dair çarpıcı noktalara dikkat çekti. 7'li koalisyonun gerçekçi olmayan vaatlerine dikkat çeken MEA, bağımsız olmaktansa ABD, AB ve NATO'yu memnun etme peşinde olan muhalefetin seçilmesini bölgeyi felakete sürükleyebileceğine işaret etti. MEE, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel siyasetteki önemine de vurgu yaptı.