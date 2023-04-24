Türkiye seçimlerine İngiliz medyasından çarpıcı yorum! ‘Erdoğan’ın yokluğu felakete neden olur!’

ÇIKAR ÇATIŞMASINDAKİ BATI KUTLAMA BEKLİYOR

Erdoğan'ın PKK terör örgütüyle olan bağlarını kesmemesi nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğine onay vermediğinin hatırlatıldığı yazıda bu kararlı hareketin birçok Batılı lideri oldukça rahatsız ettiği vurgusu yer aldı. Türkiye'nin PKK terör örgütüyle olan mücadelesinin ve özellikle Orta Doğu'daki etkin gücünün de rahatsızlıkların diğer sebepleri olduğunun belirtildiği yazıda "Erdoğan'ın görevden gitmesi şüphesiz Berlin'den Washington'a kadar kutlamayla karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.