Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye seçimlerine İngiliz medyasından çarpıcı yorum! ‘Erdoğan’ın yokluğu felakete neden olur!’
Giriş Tarihi: 24.04.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 14:04

Türkiye seçimlerine İngiliz medyasından çarpıcı yorum! ‘Erdoğan’ın yokluğu felakete neden olur!’

Son dakika haberleriTürkiye, tarihi 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla geri sayıyor. Yalnızca ülke içi siyaset için değil, küresel ölçekte de önemli dengeleri değiştirme potansiyeline sahip Türkiye seçimleri uluslararası medyanın da yakın takibinde. Seçim analizleri peş peşe gelirken İngiltere merkezli Middle East Eye, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona dair çarpıcı noktalara dikkat çekti. 7'li koalisyonun gerçekçi olmayan vaatlerine dikkat çeken MEA, bağımsız olmaktansa ABD, AB ve NATO'yu memnun etme peşinde olan muhalefetin seçilmesini bölgeyi felakete sürükleyebileceğine işaret etti. MEE, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel siyasetteki önemine de vurgu yaptı.

Türkiye seçimlerine İngiliz medyasından çarpıcı yorum! ‘Erdoğan’ın yokluğu felakete neden olur!’

Son dakika haberleri… Dünya medyasının gözü 14 Mayıs seçimlerinde. Tarihin netleşmesinden bu yana Türkiye'de yaşanan seçim sürecini yakından takip eden uluslararası medya art arda analizler yayınlıyor. Küresel siyaset için önemli sonuçlar barındıran seçimler yaklaştıkça özellikle Batı medyasında 7'li koalisyonun seçim vaatlerinin gerçekçiliği büyük bir tartışma konusu haline gelmiş durumda.

Türkiye seçimlerine İngiliz medyasından çarpıcı yorum! ‘Erdoğan’ın yokluğu felakete neden olur!’

7'li koalisyon içindeki çatlaklar ve anlaşmazlıkların yanı sıra Türkiye'nin son yıllarda küresel aktör olarak bağımsızlığını kazanmış olmasına sık sık yer veren analizlere bu kez İngiltere merkezli Middle East Eye yeni bir eklemede bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye seçimlerine İngiliz medyasından çarpıcı yorum! ‘Erdoğan’ın yokluğu felakete neden olur!’

"BATI'YI MEMNUN ETMEYE ODAKLANMIŞ BİR MUHALEFET VAR"

"Türkiye seçimleri: Kılıçdaroğlu Ankara'nın bağımsızlığından vazgeçer mi?" başlığıyla okuyucunun karşısında çıkan MEE, Batı'yı memnun etmeye odaklanmış bir muhalefetten, küresel siyasette başarılı bir diplomasi politikası yürüten Türkiye'de yaşanacak bir değişikliğin çarpıcı sonuçları olacağına yer verdi.

Türkiye seçimlerine İngiliz medyasından çarpıcı yorum! ‘Erdoğan’ın yokluğu felakete neden olur!’

David Hearst imzalı analizde, Batı'nın Türkiye siyasetinde tarafsız bir seyirci olmadığına dikkat çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batılı liderlerle oldukça canlı ve etkin bir ilişki yürüttüğünü söyleyen MEE, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan için kullandığı "O dünya çapında bir satranç oyuncusu" sözlerini hatırlattı.

Türkiye seçimlerine İngiliz medyasından çarpıcı yorum! ‘Erdoğan’ın yokluğu felakete neden olur!’

ÇIKAR ÇATIŞMASINDAKİ BATI KUTLAMA BEKLİYOR

Erdoğan'ın PKK terör örgütüyle olan bağlarını kesmemesi nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğine onay vermediğinin hatırlatıldığı yazıda bu kararlı hareketin birçok Batılı lideri oldukça rahatsız ettiği vurgusu yer aldı. Türkiye'nin PKK terör örgütüyle olan mücadelesinin ve özellikle Orta Doğu'daki etkin gücünün de rahatsızlıkların diğer sebepleri olduğunun belirtildiği yazıda "Erdoğan'ın görevden gitmesi şüphesiz Berlin'den Washington'a kadar kutlamayla karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA