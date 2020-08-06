ÖSYM duyurdu: YKS üniversite tercihleri ekranı erişime açıldı! YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır ve ne zaman sona erecek? 2020 YKS tercih tarihleri ve üniversite taban puanları, kontenjanları!

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz haftalar içerisinde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ardından merakla beklenilen YKS tercih işlemleri başladı. Elde ettikleri yerleştirme puanına göre bugünden itibaren üniversite tercih işlemi yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu YKS tercih tarihleri aralığında tercih listesini bildirecek. ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanırken 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları da açıklandı.

ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2020: YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, 2020 YKS tercih tarihleri bilgisi paylaşılırken üniversite tercih işlemleri hakkında merak edilenler duyuruldu. Buna göre, 2020 YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00 itibarı ile başladı ve 14 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da bitecek.

ÖSYM AİS İLE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden üniversite tercih listelerini bildirecek. Peki, üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır ve nelere dikkat edilmeli? Haberimizden, YKS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, ÖSYM kılavuzu ile üniversite kontenjanları, taban puanları ve YKS tercih ekranı 2020;