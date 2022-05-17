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Haberler Galeri Kapalıçarşı verileri ile bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 17 MAYIS 2022
Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 07:44

Kapalıçarşı verileri ile bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 17 MAYIS 2022

Altın fiyatları canlı rakamlarla vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Altına yatırım yapacaklar ya da birikim düşünenler bugün cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusuna sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen son dakika verileri ile takip edilen altın fiyatları güncel verileri bugün de yayımlanıyor. Haftanın ikinci işlem gününde bugün sabah 06.30 itibarıyla çeyrek altın fiyatı 1.524 liradan satış işlemi görüyor. Peki, altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Mayıs altın fiyatları canlı alış satış rakamları...

Kapalıçarşı verileri ile bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 17 MAYIS 2022

Altın fiyatları gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik gibi oranlarda sorgulanmaya başladı. Dünya genelindeki FED faiz kararı ve enflasyon verileri gibi birçok diplomatik gelişmeden etkilenen altın fiyatları grafik canlı rakamlarla bugünün arama geçmişlerinde yerini aldı. Bu noktada 17 Mayıs 2022 cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. Altın fiyatları canlı takip ekranı günün en çok ziyaret edilen linklerinden biri oldu. İşte anlık rakamlarla altının gram fiyatı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 17 MAYIS

Canlı altın fiyatları güncel verileri sabah saatlerinden itibaren sabah.com.tr üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. Yatırım ya da birikim yapacaklar grafiği anlık olarak takip ediyor. İşte 17 Mayıs altın fiyatları son dakika

Kapalıçarşı verileri ile bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 17 MAYIS 2022

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 839 TL

SATIŞ: 868 TL

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Kapalıçarşı verileri ile bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 17 MAYIS 2022

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.011

SATIŞ: 6.076

Kapalıçarşı verileri ile bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 17 MAYIS 2022

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.010

SATIŞ: 3.049

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Kapalıçarşı verileri ile bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 17 MAYIS 2022

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.505

SATIŞ: 1.524

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