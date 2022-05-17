Altın fiyatları canlı rakamlarla vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Altına yatırım yapacaklar ya da birikim düşünenler bugün cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusuna sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen son dakika verileri ile takip edilen altın fiyatları güncel verileri bugün de yayımlanıyor. Haftanın ikinci işlem gününde bugün sabah 06.30 itibarıyla çeyrek altın fiyatı 1.524 liradan satış işlemi görüyor. Peki, altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Mayıs altın fiyatları canlı alış satış rakamları...