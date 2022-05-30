Yatırım ya da birikim yapacaklar altın fiyatları canlı takip ekranını her gün sabah saatleri itibarıyla ziyaret etmeye başlıyor. Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmelerden etkilenen piyasada bugün de "30 Mayıs tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Haftanın ilk işlem gününde saat 06.30 itibarıyla altının gram fiyatı 976 TL'den satış işlemi görüyor. Peki, Kapalıçarşı verileri ile bugün altın fiyatları ne kadar? İşte anlık ve canlı altın fiyatları son dakika…