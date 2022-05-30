Altın fiyatları canlı takip ekranı bugün de en çok ziyaret edilen sayfalardan biri. Savaşlar, diplomatik görüşmeler ve toplantılara bağlı olarak etkilenen piyasada "30 Mayıs tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününde gram altın ve çeyrek altın listenin ilk araştırılanları oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları grafik…