Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI BUGÜN I 30 Mayıs Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Yükselişte!
Giriş Tarihi: 30.05.2022 08:07 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 08:09

ALTIN FİYATLARI BUGÜN I 30 Mayıs Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Yükselişte!

Yatırım ya da birikim yapacaklar altın fiyatları canlı takip ekranını her gün sabah saatleri itibarıyla ziyaret etmeye başlıyor. Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmelerden etkilenen piyasada bugün de "30 Mayıs tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Haftanın ilk işlem gününde saat 06.30 itibarıyla altının gram fiyatı 976 TL'den satış işlemi görüyor. Peki, Kapalıçarşı verileri ile bugün altın fiyatları ne kadar? İşte anlık ve canlı altın fiyatları son dakika

ALTIN FİYATLARI BUGÜN I 30 Mayıs Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Yükselişte!

Altın fiyatları canlı takip ekranı bugün de en çok ziyaret edilen sayfalardan biri. Savaşlar, diplomatik görüşmeler ve toplantılara bağlı olarak etkilenen piyasada "30 Mayıs tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününde gram altın ve çeyrek altın listenin ilk araştırılanları oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları grafik…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN I 30 Mayıs Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Yükselişte!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 888,60

SATIŞ: 922,22

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI BUGÜN I 30 Mayıs Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Yükselişte!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.457,00

SATIŞ: 6.555,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI BUGÜN I 30 Mayıs Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Yükselişte!

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.481,00

SATIŞ: 6.614,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI BUGÜN I 30 Mayıs Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Yükselişte!

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.364,00

SATIŞ: 6.446,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.594,00

SATIŞ: 1.617,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA