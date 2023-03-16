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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta bir indirim daha! Benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:06

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta bir indirim daha! Benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafında gelişmelerle yön buluyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Dün 73 dolara kadar gerileyen brent petrol, akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim daha geliyor. Peki benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta bir indirim daha! Benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdı. Bu durum petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken dün brent petrol cephesinde yaşanan gerilemenin ardından tekrardan akaryakıt fiyatları üzerinde indirim beklentisi oluştu. Beklenen indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için geliyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta bir indirim daha! Benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Brent petrol tarafında yaşanan geri çekilme sonrası motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim geldi. Dün motorin fiyatları için 0,71 TL indirim gelirken, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere de motorine 1,34 TL indirim daha gelecek.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta bir indirim daha! Benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Petrol fiyatları cephesinde yaşanan düşüşün devam etmesi durumunda hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için yeni indirimler söz konusu olacak.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta bir indirim daha! Benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta bir indirim daha! Benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 20,91 TL
Ankara 21,30 TL
İzmir 21,37 TL

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