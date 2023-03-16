Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:06

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta bir indirim daha! Benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafında gelişmelerle yön buluyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Dün 73 dolara kadar gerileyen brent petrol, akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim daha geliyor. Peki benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...