Son dakika haberi | Fahiş kira zamlarına karşı yeni mekanizma: Kiracı şikayet hattı ve kara liste

Önceki gün konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katılımıyla 2 saatlik zirve gerçekleştirildi.