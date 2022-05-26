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Haberler Galeri Son dakika haberi | Fahiş kira zamlarına karşı yeni mekanizma: Kiracı şikayet hattı ve kara liste
Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 07:31

Son dakika haberi | Fahiş kira zamlarına karşı yeni mekanizma: Kiracı şikayet hattı ve kara liste

Son dakika haberi: Kiracıları mağdur eden fahiş kira zamlarına karşı yeni adımlar atılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Kiracı Şikayet Hattı mekanizması gündemde. Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları konusunda bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Şikâyet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi'ne de taşınacak. İşte son dakika haberinin detayları!

BARIŞ ŞİMŞEK
Son dakika haberi | Fahiş kira zamlarına karşı yeni mekanizma: Kiracı şikayet hattı ve kara liste

Son dakika haberi... Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışma kapsamında Kiracı Şikâyet Hattı'nın kurulması üzerinde de görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi | Fahiş kira zamlarına karşı yeni mekanizma: Kiracı şikayet hattı ve kara liste

Önceki gün konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katılımıyla 2 saatlik zirve gerçekleştirildi.

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Son dakika haberi | Fahiş kira zamlarına karşı yeni mekanizma: Kiracı şikayet hattı ve kara liste

KİRACI ŞİKAYET HATTI

Zirvede birçok konu ele alınırken, sorunun tespiti ve denetimi noktasında Kiracı Şikâyet Hattı'nın devreye alınabileceği üzerinde de duruldu.

Son dakika haberi | Fahiş kira zamlarına karşı yeni mekanizma: Kiracı şikayet hattı ve kara liste

Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları konusunda bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Eğer ev sahibinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na kira geliri beyannamesinde bulunmadığı tespit edilirse, geriye dönük vergi tahsil edilecek.

Son dakika haberi | Fahiş kira zamlarına karşı yeni mekanizma: Kiracı şikayet hattı ve kara liste

KARA LİSTE

Şikâyet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi'ne taşınacak.Kurulması planlanan hat sadece kiracılara ev sahibiyle yaşadığı kira sorunu noktasında bilgilendirmede bulunacak.

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