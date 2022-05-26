Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:27
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
07:31
Son dakika haberi | Fahiş kira zamlarına karşı yeni mekanizma: Kiracı şikayet hattı ve kara liste
Son dakika haberi: Kiracıları mağdur eden fahiş kira zamlarına karşı yeni adımlar atılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Kiracı Şikayet Hattı mekanizması gündemde. Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları konusunda bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Şikâyet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi'ne de taşınacak. İşte son dakika haberinin detayları!