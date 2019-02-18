SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..
Ocak ayında emeklilere yapılan zam sonrası, ek ödemelerde dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin civarında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında yeni artış devreye girdi. O emeklilerin maaşları en az bin liraya çıktı. Zamlı ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatacak. Yaşanacak olan artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2019
08:21
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019
08:30