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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..

Ocak ayında emeklilere yapılan zam sonrası, ek ödemelerde dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin civarında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında yeni artış devreye girdi. O emeklilerin maaşları en az bin liraya çıktı. Zamlı ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatacak. Yaşanacak olan artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 18.02.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 08:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





