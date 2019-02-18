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  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..

ve emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..

Ocak ayında emeklilere yapılan zam sonrası, ek ödemelerde dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin civarında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında yeni artış devreye girdi. O emeklilerin maaşları en az bin liraya çıktı. Zamlı ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatacak. Yaşanacak olan artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 18.02.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 08:30
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..

Maaşları bin liranın altında olan ve emeklilerinin maaşı yeni düzenlemeyle en az bir liraya çıkartılmıştı. 150 bina yakın emeklinin maaşları bu düzenlemeyle artış göstermişti. Emekliler zamlı ödemeleri bugünden itibaren almaya başlayacaklar. İşte yapılan zam ile ilgili detaylar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..

Tüm emeklilere yapılan Ocak zammının ardından, ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin ve 'luya yeni artış devreye girdi.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..

Emeklilere en az ödeme bin liraya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..

Zamlı ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..

VEFAT EDENİN YAKININA
Söz konusu imkan, geçen ay çıkan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yasa ile sağlandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..

Emeklilerin gelirine bu aydan itibaren yansıyan düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış! Emekliye 340 TL..

Yani ek ödeme dahil bin liranın altında maaşı kalmayacak.

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