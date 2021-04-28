Tekirdağ ve Edirne'de bir garip olay: Bill Gates söylentisi kulaktan kulağa yayıldı

"SANSASYONEL HABERLERLE YÜKSEK FİYATA SATMAK İSTİYORLAR"

Döleneken, "Böyle bir konu ortaya çıkıyorsa, gerçek olsa da olmasa da bir nedeni olabilir, daha önce burada yatırım yapmış olanlar yerlerini değerlendirmek, fiyatlarını artırmak için bu tür haberlere, sansasyona ihtiyaç duyarlar, bunu ortaya çıkarmak için yapılan söylentidir bence. Böylece burada, özellikle pandemi nedeniyle durağanlaşan emlak piyasasını canlandırmak için bir haberdir, diye düşünüyorum. Çok insan yatırım yaptı. Hızla bunları değerlendirmek istiyorlar. Pandemiden dolayı da değerlendirme olanakları yok. Bunun tek yolu, böyle sansasyonel haberlerle piyasayı canlandırıp yüksek fiyata satabilmek." ifadelerini kullandı.



