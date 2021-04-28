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Haberler Galeri Tekirdağ ve Edirne'de bir garip olay: Bill Gates söylentisi kulaktan kulağa yayıldı
Giriş Tarihi: 28.04.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 11:54

ve 'de bir garip olay: söylentisi kulaktan kulağa yayıldı

Microsoft'un kurucusu 'in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı söylentileri kulaktan kulağa yayıldı. Fırsatçılar Bill Gates iddiaları sonrası harekete geçti. Özellikle gurbetçilerin yaşadığı 'daki ülkelerde Trakya'dan satmaya başladığı öğrenildi. , ve Kırklareli'de yapılan araştırmalarda tapu kayıtlarında 'Gates' ya da 'Bill ve Vakfı' adına arazi kaydına rastlanılmadı. Şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, söylentilerin ardından gurbetçilere satıldığını belirterek, "Bill Gates'e komşu olacaksınız, 8 bin euroya parsel satıyoruz diye paralarını alıyorlar" dedi.

Tekirdağ ve Edirne'de bir garip olay: Bill Gates söylentisi kulaktan kulağa yayıldı

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Microsoft'un kurucusu 'in Trakya'da toprak aldığına ilişkin iddialar, sosyal medya ve bazı bazı yerel haber sitelerinde yer aldı. Bunun üzerine harekete geçen bazı kişilerin özellikle gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı 'da, Trakya'dan satmaya başladığı öğrenildi.

Tekirdağ ve Edirne'de bir garip olay: Bill Gates söylentisi kulaktan kulağa yayıldı

Emlakçılar ve uzmanlar, spekülatörlerine karşı halkı uyardı. Edirneli şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, "Trakya'da çok uzun yıllardan beri birçok yatırımcı yer alıyor, bu yeni bir şey değil. Bunların içinde yerli de var yabancı da var. Ancak hiçbir küresel yatırımcı, bir yerde yatırım yapacağı zaman ortaya çıkmaz. Hatta bu gelişmenin kolay kolay ortaya çıkmasını istemez. " dedi.

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Tekirdağ ve Edirne'de bir garip olay: Bill Gates söylentisi kulaktan kulağa yayıldı

"SANSASYONEL HABERLERLE YÜKSEK FİYATA SATMAK İSTİYORLAR"

Döleneken, "Böyle bir konu ortaya çıkıyorsa, gerçek olsa da olmasa da bir nedeni olabilir, daha önce burada yatırım yapmış olanlar yerlerini değerlendirmek, fiyatlarını artırmak için bu tür haberlere, sansasyona ihtiyaç duyarlar, bunu ortaya çıkarmak için yapılan söylentidir bence. Böylece burada, özellikle pandemi nedeniyle durağanlaşan emlak piyasasını canlandırmak için bir haberdir, diye düşünüyorum. Çok insan yatırım yaptı. Hızla bunları değerlendirmek istiyorlar. Pandemiden dolayı da değerlendirme olanakları yok. Bunun tek yolu, böyle sansasyonel haberlerle piyasayı canlandırıp yüksek fiyata satabilmek." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ ve Edirne'de bir garip olay: Bill Gates söylentisi kulaktan kulağa yayıldı

"BİLL GATES'E KOMŞU OLUN"

"'e komşu olun diye yurt dışında pazarlama hareketi başlamış" diyen Döleneken, "Satanlar Türkiye'den, satmaya çalıştıkları da oradaki Türk, gurbetçi vatandaşları. Yurt dışından bir arkadaşım yazdı. Burada da bölgeyle ilgili pazarlama yaptıklarını belirtti. Bill Gates 600 bin dönüm yer aldı, siz de alın diye mesaj gönderildiğini söyledi. Tapuları da göndererek gelin siz de Bill Gates'e komşu olun, diye yurt dışında pazarlama hareketi başlamış" dedi.

Tekirdağ ve Edirne'de bir garip olay: Bill Gates söylentisi kulaktan kulağa yayıldı

'PARSEL BAŞINA 8 BİN EURO"

Özellikle gurbetçilere parseli 8 bin eurodan satılmaya çalışıldığını kaydeden Döleneken, "Bizim ülkemizde de hemen esnek koşullara uyan bir pazar mekanizması olduğu için, madem 'in adı çıktı, haber yapıldı denilerek hemen 'da pazarlaması başlamış. Bazıları satılmış bile sanırım. Satanlar Türkiye'den, satmaya çalıştıkları da oradaki Türk, gurbetçi vatandaşları anladığım kadarıyla. 8 bin euroya satıyoruz diye, paralarını alıyorlar" diye konuştu.

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