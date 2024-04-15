Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 6 yaşında! Kriz değil çözüm üreten sistem

Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
06:56
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren Anayasa değişikliğini oylamak için 7 yıl önce 16 Nisan 2017'de sandık başına gitti. Halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı. 10 Temmuz 2018'de yeni hükümet sistemine geçildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar alma mekanizmaları hızlandı. Sorun ve krizlerde eyleme geçme süresi kısaltıldı. Bu süreçte diplomaside ve terörle mücadelede etkin adımlar atıldı.