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Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 6 yaşında! Kriz değil çözüm üreten sistem
Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 06:56

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 6 yaşında! Kriz değil çözüm üreten sistem

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren Anayasa değişikliğini oylamak için 7 yıl önce 16 Nisan 2017'de sandık başına gitti. Halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı. 10 Temmuz 2018'de yeni hükümet sistemine geçildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar alma mekanizmaları hızlandı. Sorun ve krizlerde eyleme geçme süresi kısaltıldı. Bu süreçte diplomaside ve terörle mücadelede etkin adımlar atıldı.

Fatma GÖKSU
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 6 yaşında! Kriz değil çözüm üreten sistem

Türkiye'de 10 Ağustos 2014'te halkın ilk seçtiği cumhurbaşkanı unvanına sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 6 yaşında! Kriz değil çözüm üreten sistem

Bir referandum, iki cumhurbaşkanlığı seçimiyle halk, 3 kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne olan güvenini ortaya koydu.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 6 yaşında! Kriz değil çözüm üreten sistem

REFORM ADIMLAR ATILACAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, restorasyon ile Türkiye Yüzyılı'na yaraşır hale getirilecek.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 6 yaşında! Kriz değil çözüm üreten sistem

Dünyanın yaşadığı dönüşümlerde yenilikçi ve adil bir yaklaşımı hakim kılmak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de yönetimi sürekli geliştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 6 yaşında! Kriz değil çözüm üreten sistem

Bürokratik mekanizmalar içerisinde vatandaşın kamusal hizmetlerle buluşmasına engel teşkil eden tüm noktaları tespit edildi.

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