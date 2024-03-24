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23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?"
Giriş Tarihi: 24.03.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
20:19
23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?"
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçtiğimiz hafta yarışan Berk Göktaş, 1 milyonluk soruyu doğru bilmiş ve 5 milyon TL'lik soruyu açma hakkı kazanmıştı. Bugünkü bölümde Berk, 5 milyon TL'lik sorunun cevabını bilmeye çalışacak. 1 milyonluk soru ise, 23 Nisan 1920'de açılan "TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" olmuştu. Peki, 1 milyon TL'lik sorunun cevabı ne?