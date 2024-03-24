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Haberler Keşfet 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?"
Giriş Tarihi: 24.03.2024 20:19 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 20:19

23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?"

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçtiğimiz hafta yarışan Berk Göktaş, 1 milyonluk soruyu doğru bilmiş ve 5 milyon TL'lik soruyu açma hakkı kazanmıştı. Bugünkü bölümde Berk, 5 milyon TL'lik sorunun cevabını bilmeye çalışacak. 1 milyonluk soru ise, 23 Nisan 1920'de açılan "TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" olmuştu. Peki, 1 milyon TL'lik sorunun cevabı ne?

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine heyecanlı anlara tanıklık etmişti. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berk Göktaş geçtiğimiz hafta 1 milyon liralık soruyu bilmişti. Göktaş'a, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" diye soruldu. Peki, bu sorunun cevabı ne?

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?

23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?
A- Mustafa Kemal Paşa, Antep
B- Kazım Karabekir Paşa, Erzurum
C- Miralay İsmet, Malatya
D- Fevzi Paşa, Kozan

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23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?

1 milyon TL'lik soruya da "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını veren Göktaş, bugün 5 milyon TL'lik büyük ödülle karşımıza çıkacak.

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?
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