ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine heyecanlı anlara tanıklık etmişti. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berk Göktaş geçtiğimiz hafta 1 milyon liralık soruyu bilmişti. Göktaş'a, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" diye soruldu. Peki, bu sorunun cevabı ne?