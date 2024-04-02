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5 saniyede farkı görebilmek yüksek zekanın göstergesi! Resimdeki farklı olanı bulun…
Giriş Tarihi: 02.04.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
15:59
5 saniyede farkı görebilmek yüksek zekanın göstergesi! Resimdeki farklı olanı bulun…
Zeka testleri, bireylerin bilişsel yeteneklerini ölçmeye yönelik olarak tasarlanmış testlerdir. Bu testler farklı alanlardaki bilişsel becerileri ölçerler. Zeka testleri, bir kişinin problem çözme, hızlı düşünme, soyut düşünme ve öğrenme kapasitesi gibi alanlardaki performansını değerlendirir.