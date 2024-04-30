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74 yaşında ama 30'larında gösteriyor! Genç kalmasının sırrını açıkladı...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
10:29
74 yaşında ama 30'larında gösteriyor! Genç kalmasının sırrını açıkladı...
Moda ikonu Vera Wang, 74 yaşında olmasına rağmen ince fiziği ve gergin cildiyle adeta 60'larında gibi görünüyor. Çoğu kişi böyle görünmek için tüm sağlıksız gıdalardan uzak durmak gerektiğini düşünse de Wang bunun aksini söylüyor.Gençliğinin sırrını ise işte bunlara bağlıyor…