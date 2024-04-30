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Haberler Keşfet 74 yaşında ama 30'larında gösteriyor! Genç kalmasının sırrını açıkladı...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:29

74 yaşında ama 30'larında gösteriyor! Genç kalmasının sırrını açıkladı...

Moda ikonu Vera Wang, 74 yaşında olmasına rağmen ince fiziği ve gergin cildiyle adeta 60'larında gibi görünüyor. Çoğu kişi böyle görünmek için tüm sağlıksız gıdalardan uzak durmak gerektiğini düşünse de Wang bunun aksini söylüyor.Gençliğinin sırrını ise işte bunlara bağlıyor…

74 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Genç kalmasının sırrını açıkladı...

74 yaşındaki moda ikonu gençlik pınarını keşfetmiş gibi görünüyor, ancak bu onu hayatın bazı basit zevklerinden keyif almaktan da alıkoymuyor.

74 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Genç kalmasının sırrını açıkladı...

Moda tutkunu, pek çoğumuzun sevdiği bazı sağlıksız şeye düşkün olduğunu itiraf etti: özellikle fast food.

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74 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Genç kalmasının sırrını açıkladı...

Bir süre önce Wang şunları söyledi: "Kesinlikle hamburger yemeyi seviyorum."

74 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Genç kalmasının sırrını açıkladı...

Şöyle devam etti: "İki hafta boyunca her gün sipariş veriyorum ve sonra değiştiriyorum."

74 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Genç kalmasının sırrını açıkladı...

Ancak görünen o ki, Wang'ın söylediği gibi aynı zamanda donut yemeyi de çok seviyor.

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