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Haberler Keşfet 8 yıl boyunca beyninde uzamış! Cerrahlar şokta: Tam 3 metre uzunluğunda beyninden çıkarıldı
Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:20

8 yıl boyunca beyninde uzamış! Cerrahlar şokta: Tam 3 metre uzunluğunda beyninden çıkarıldı

Bişkek'teki Jal Hastanesi'nde beklenmeyen bir vaka yaşandı. İsmi T.A. olarak açıklanan bir kız çocuğunun beyin taramasında görülen kitle sebebiyle acilen operasyona alındı. Fakat asıl doktorlar kitle olarak hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. İşte ayrıntılar…

8 yıl boyunca beyninde uzamış! Cerrahlar şokta: Tam 3 metre uzunluğunda beyninden çıkarıldı

Ameliyata alınan 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden hiç beklenmeyecek bir cisimle karşılaştılar.

8 yıl boyunca beyninde uzamış! Cerrahlar şokta: Tam 3 metre uzunluğunda beyninden çıkarıldı

Şaşkına dönen cerrahlar kız çocuğunun kafatasının içinde yaklaşık "3 metre uzunluğunda" saç tutamı ile karşılaştı.

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8 yıl boyunca beyninde uzamış! Cerrahlar şokta: Tam 3 metre uzunluğunda beyninden çıkarıldı

Kırgızistan'ın Celal-Abad Bölgesi'nden gelen hasta, yapılan taramada beyninin dördüncü ventrikülünde büyük bir kitlenin ortaya çıkması üzerine ameliyata alındı.

8 yıl boyunca beyninde uzamış! Cerrahlar şokta: Tam 3 metre uzunluğunda beyninden çıkarıldı

Dr Mitalip Mamytov yönetimindeki bir sağlık ekibi çocuğu Bişkek'teki Jal Hastanesi'nde ameliyat etti.

8 yıl boyunca beyninde uzamış! Cerrahlar şokta: Tam 3 metre uzunluğunda beyninden çıkarıldı

Uzmanlar kafasını açıp beyin taramalarında gördükleri kitlenin tamamen saçtan oluştuğunu gördüklerinde şaşkına döndüler.

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