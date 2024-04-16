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8 yıl boyunca beyninde uzamış! Cerrahlar şokta: Tam 3 metre uzunluğunda beyninden çıkarıldı
Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
14:20
8 yıl boyunca beyninde uzamış! Cerrahlar şokta: Tam 3 metre uzunluğunda beyninden çıkarıldı
Bişkek'teki Jal Hastanesi'nde beklenmeyen bir vaka yaşandı. İsmi T.A. olarak açıklanan bir kız çocuğunun beyin taramasında görülen kitle sebebiyle acilen operasyona alındı. Fakat asıl doktorlar kitle olarak hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. İşte ayrıntılar…