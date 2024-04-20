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82 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafı kimse açıklayamıyor! Tüyleri diken diken eden o kare...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
09:13
82 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafı kimse açıklayamıyor! Tüyleri diken diken eden o kare...
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tartışmalara neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde yaşayan bir adam, ailesine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayı seçti. Hesabında büyükbabasının yeni evli olduğu yıllara ait bir fotoğraf paylaştı. Bununla birlikte, adamın arkadaşlarından birinin yaptığı yorumla birlikte fotoğrafta daha önce fark edilmemiş bir detay ortaya çıktı. 1942 yılında çekildiği söylenen kare kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve tartışmalara neden oldu. İşte o görsel...