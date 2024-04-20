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Haberler Keşfet 82 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafı kimse açıklayamıyor! Tüyleri diken diken eden o kare...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:13

82 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafı kimse açıklayamıyor! Tüyleri diken diken eden o kare...

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tartışmalara neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde yaşayan bir adam, ailesine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayı seçti. Hesabında büyükbabasının yeni evli olduğu yıllara ait bir fotoğraf paylaştı. Bununla birlikte, adamın arkadaşlarından birinin yaptığı yorumla birlikte fotoğrafta daha önce fark edilmemiş bir detay ortaya çıktı. 1942 yılında çekildiği söylenen kare kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve tartışmalara neden oldu. İşte o görsel...

82 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafı kimse açıklayamıyor! Tüyleri diken diken eden o kare...

Birçok olay, insanların aklının çözemediği bir bilinmeyen bir gerçekliğe sahip. Aynı zamanda bilimin açıklayamadığı bu anlar, insanları dehşete düşürüyor. Bu olayların kanıtı olarak fotoğraflar ve videolar gösteriliyor. Bu listede yıllar sonra aile üyeleri tarafından fark edilen gizemli fotoğraflar yer alıyor. Fotoğraflar Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex ve diğer sitelerden paylaşıldı.

82 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafı kimse açıklayamıyor! Tüyleri diken diken eden o kare...

YÜZÜ OLMAYAN KIZ

Paranormal360 web sitesi, Macaristan'dan Szigeti Gyöngyi ile ilgili ilginç bir fotoğraf paylaştı. Babası 1943 yılında Szigeti Gyöngyi'nin annesine bu fotoğrafı çekti. Kare ilk bakışta normal görünüyor. Yine de Szigeti Gyöngyi, annesinin arkasında kolları ve yüzü olmayan genç bir kız var.

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82 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafı kimse açıklayamıyor! Tüyleri diken diken eden o kare...

BİLİNMEYEN YÜZ!

1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. En başta fotoğraf oldukça masum görünüyor, ancak daha derinlemesine bakıldığında erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.


82 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafı kimse açıklayamıyor! Tüyleri diken diken eden o kare...

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

82 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafı kimse açıklayamıyor! Tüyleri diken diken eden o kare...

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'ın bu fotoğrafı aslında bir aile dostu tarafından ona verilmiştir. İki kadın, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine yerleşti. Adamı kız kardeşleri de ziyaret etti. Fotoğrafta soldaki kadının yanında bir ayı var. Huzurevindeki yaşlı adam bir zamanlar Vikingler ve hayvanlar gördüğünü iddia etti. Hastaneye kaldırılıp tedavi edildi.

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