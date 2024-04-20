82 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafı kimse açıklayamıyor! Tüyleri diken diken eden o kare...

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'ın bu fotoğrafı aslında bir aile dostu tarafından ona verilmiştir. İki kadın, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine yerleşti. Adamı kız kardeşleri de ziyaret etti. Fotoğrafta soldaki kadının yanında bir ayı var. Huzurevindeki yaşlı adam bir zamanlar Vikingler ve hayvanlar gördüğünü iddia etti. Hastaneye kaldırılıp tedavi edildi.