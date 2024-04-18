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Ailesine kızdı evi terk etti! 6 yıldır kazdığı çukurda yaşıyor: Sebebi bakın neymiş
Giriş Tarihi: 18.04.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
09:55
Ailesine kızdı evi terk etti! 6 yıldır kazdığı çukurda yaşıyor: Sebebi bakın neymiş
14 yaşındayken evinin bahçesine kazarak bir mağara açan Andres Canto, zamanla burayı adeta bir eve çevirdi. Oturma odası ve yatak odası dahil olmak üzere kendine çok kapsamlı bir yer inşa eden genç şimdilerde burayı internet ve müzik sistemiyle tam bir ev haline getirdi.