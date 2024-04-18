Ailesine kızdı evi terk etti! 6 yıldır kazdığı çukurda yaşıyor: Sebebi bakın neymiş

Her ne kadar Andres, başlangıçta tüm hayal kırıklığını kazıya aktarma fikrine neyin yol açtığına dair hiçbir fikri olmadığını itiraf etse de, kısa süre sonra haftanın birkaç günü üzerinde elle çalışmaya başladı ve bunun okuldan sonraki akşamlarda rahatlamasına yardımcı olduğunu fark etti.