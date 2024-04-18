Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Ailesine kızdı evi terk etti! 6 yıldır kazdığı çukurda yaşıyor: Sebebi bakın neymiş
Giriş Tarihi: 18.04.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 09:55

Ailesine kızdı evi terk etti! 6 yıldır kazdığı çukurda yaşıyor: Sebebi bakın neymiş

14 yaşındayken evinin bahçesine kazarak bir mağara açan Andres Canto, zamanla burayı adeta bir eve çevirdi. Oturma odası ve yatak odası dahil olmak üzere kendine çok kapsamlı bir yer inşa eden genç şimdilerde burayı internet ve müzik sistemiyle tam bir ev haline getirdi.

Ailesine kızdı evi terk etti! 6 yıldır kazdığı çukurda yaşıyor: Sebebi bakın neymiş

Henüz 14 yaşındayken Andres Canto, diğer gençler gibi anne ve babasıyla küçük bir tartışmaya girdi ve ebeveynlerin kendisine eşofmanla köye gitmesine izin vermemesi üzerine tartışma alevlendi.

Ailesine kızdı evi terk etti! 6 yıldır kazdığı çukurda yaşıyor: Sebebi bakın neymiş

Bu nedenle oldukça sinirlenen genç Andres evde kaldı ve büyükbabasının kazmasını kullanarak ailenin arka bahçesindeki toprağı adeta döverek hayal kırıklığını giderdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ailesine kızdı evi terk etti! 6 yıldır kazdığı çukurda yaşıyor: Sebebi bakın neymiş

Huysuz bir misilleme eylemi olarak başlayan şey, kısa sürede yıllar süren bir takıntıya dönüştü. Andres, 2021 yılına gelindiğinde, yani yeryüzüne ilk kazma işleminden altı yıl sonra, oturma odası ve yatak odasıyla tamamlanan kendi yeraltı mağarasını yaratmayı başardı.

Ailesine kızdı evi terk etti! 6 yıldır kazdığı çukurda yaşıyor: Sebebi bakın neymiş

Saklanma yerine toprağa oyulmuş merdivenlerle ulaşılabiliyor ve şu anda oyuncu olarak çalışan Andres'in ileriye yönelik olarak burayı daha da geliştirme planları var.

Ailesine kızdı evi terk etti! 6 yıldır kazdığı çukurda yaşıyor: Sebebi bakın neymiş

Her ne kadar Andres, başlangıçta tüm hayal kırıklığını kazıya aktarma fikrine neyin yol açtığına dair hiçbir fikri olmadığını itiraf etse de, kısa süre sonra haftanın birkaç günü üzerinde elle çalışmaya başladı ve bunun okuldan sonraki akşamlarda rahatlamasına yardımcı olduğunu fark etti.

SON DAKİKA