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AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2024 AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
11:49
AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim yarışı kızışırken adaylar düzenlenen mitinglerle vatandaşlarla buluşuyor. Başkan Erdoğan ve Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşecek AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi tarihi, saati ve konumu da belli oldu. Peki, AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir? İşte, 2024 AK Parti İstanbul mitingi tarihi, saati, yol güzergahı ve tüm detaylar…