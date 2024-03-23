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Haberler Keşfet AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2024 AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 11:49

AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2024 AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?

AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim yarışı kızışırken adaylar düzenlenen mitinglerle vatandaşlarla buluşuyor. Başkan Erdoğan ve Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşecek AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi tarihi, saati ve konumu da belli oldu. Peki, AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir? İşte, 2024 AK Parti İstanbul mitingi tarihi, saati, yol güzergahı ve tüm detaylar…

AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2024 AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?

AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek. Yerel seçime sayılı günler kalırken adayların miting programı da devam ediyor. Gözler ise Başkan Erdoğan ve Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşecek İstanbul mitingine çevrildi. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlar AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 AK Parti İstanbul mitingi tarihi, saati, konumu ve yol güzergahı hakkında merak edilen tüm bu detaylar haberimizde…

AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2024 AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?

AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenleyeceklerini bildirdi.

Kabaktepe, yaptığı açıklamada AK Parti İstanbul mitinginin 24 Mart Pazar günü saat 14.00'te yapılacağını duyurdu.

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AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2024 AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?

Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz.

Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."

AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2024 AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?

AK PARTİ BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?

Murat Kurum ve Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.

AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2024 AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?

ATATÜRK HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

Metro ile; Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı'da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı'da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Otobüs ile; Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.
Metrobüs ve Marmaray ile; Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na önce Marmaray'ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı'ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası'na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

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