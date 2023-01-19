TRT 1 ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Al Sancak, 19 Ocak Perşembe yani bu akşam itibarıyla ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı Bozdağ Film imzalı dizi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gülsim Ali İlhan, Uğur Güneş, İdris Nebi Taşkın gibi başarılı oyuncuları buluşturan askeri dizi; yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesini izleyicilerle buluşturuyor. Peki, Al Sancak konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, TRT 1'in yeni dizisi Al Sancak oyuncuları, konusu ve çekim yerleri hakkında tüm merak edilenler.