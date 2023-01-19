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Haberler Keşfet Al Sancak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 19.01.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 14:03

Al Sancak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Al Sancak, 19 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Muzaffer Can Emre'nin üstlendiği Bozdağ Film imzalı Al Sancak dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Uğur Güneş'in yer aldığı askeri dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesini anlatacak olan yapım, nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Al Sancak oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekildi? İşte TRT 1'in yeni dizisi Al Sancak konusu ve oyuncu kadrosu…

Al Sancak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Al Sancak, 19 Ocak Perşembe yani bu akşam itibarıyla ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı Bozdağ Film imzalı dizi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gülsim Ali İlhan, Uğur Güneş, İdris Nebi Taşkın gibi başarılı oyuncuları buluşturan askeri dizi; yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesini izleyicilerle buluşturuyor. Peki, Al Sancak konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, TRT 1'in yeni dizisi Al Sancak oyuncuları, konusu ve çekim yerleri hakkında tüm merak edilenler.

Al Sancak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak konusu ve oyuncu kadrosu

AL SANCAK DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Uğur Güneş, Esra Bilgiç, İdris Nebi Taşkın gibi isimlerin yer aldığı Al Sancak dizisi, 19 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

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Al Sancak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak konusu ve oyuncu kadrosu

AL SANCAK KONUSU

Senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı Al Sancak dizisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılarını anlatıyor.

Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir.

Al Sancak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak konusu ve oyuncu kadrosu

TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekletiren seçkin timler oluşturur.

Bu timlerden biri de Alsancak Timi'dir. Alsancak Timi, Türkiye'ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

Al Sancak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak konusu ve oyuncu kadrosu

AL SANCAK OYUNCU KADROSU

Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrollerini Gülsim Ali İlhan ve Uğur Güneş'in paylaştığı Al Sancak dizisinin oyuncu kadrosunda;

İdris Nebi Taşkın, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Gözde Türker, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın, Eslem Akar, Sibel Aytan, Ayşen Sezerel ve Zeynep Koltuk yer alıyor.

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