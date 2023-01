Haberler Keşfet Al Sancak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak konusu ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi: 19.01.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 14:03

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Al Sancak, 19 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Muzaffer Can Emre'nin üstlendiği Bozdağ Film imzalı Al Sancak dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Uğur Güneş'in yer aldığı askeri dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesini anlatacak olan yapım, nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Al Sancak oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekildi? İşte TRT 1'in yeni dizisi Al Sancak konusu ve oyuncu kadrosu…