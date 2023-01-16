Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Kont Leon’u Özgür Çevik kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi yapım Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan diziye Özgür Çevik dahil oldu. Çevik, dizide Bizans Komutanı Kont Leon karakterine hayat verecek. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri, Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon tarihteki yeri ve ölümü hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon tarihte kimdir, nasıl öldü? Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon Özgür Çevik hayatı ve kariyeri.