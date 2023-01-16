Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Kont Leon’u Özgür Çevik kaç yaşında, nereli?

KONT LEON ROLÜYLE KADRODA

Özgür Çevik, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna Bizans komutanı Leon İmperium karakteri ile dahil oldu.

Namı diğer "Kont Leon" karakterine hayat verecek olan oyuncu, Alparslan öncülüğünde güçlü adımlarla Anadolu'ya yürüyen Büyük Selçuklu'nun en büyük baş belası olacak.

Soğukkanlı ve acımasız olmasıyla nam salan Kont Leon için, Anadolu Türkler için sadece hayal olarak kalmalı. Ani'ye yaklaşan Türk tehdidini engellemek amacıyla Konstantinopol'den gelen Leon; yalnızca Alparslan için değil, Tekfur Grigor ve kızı Flora için de büyük bir sürpriz olacak.