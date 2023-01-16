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Haberler Keşfet Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Kont Leon’u Özgür Çevik kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 16:24

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Kont Leon’u Özgür Çevik kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi yapım Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan diziye Özgür Çevik dahil oldu. Çevik, dizide Bizans Komutanı Kont Leon karakterine hayat verecek. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri, Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon tarihteki yeri ve ölümü hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon tarihte kimdir, nasıl öldü? Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon Özgür Çevik hayatı ve kariyeri.

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Kont Leon’u Özgür Çevik kaç yaşında, nereli?

Özgür Çevik kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak diziye Özgür Çevik dahil oldu. Çevik, her bölümü iple çekilen dizide Bizans Komutanı Kont Leon karakterini canlandıracak. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon tarihte kimdir, nasıl öldü? Özgür Çevik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Kont Leon'u Özgür Çevik hakkında merak edilenler…

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Kont Leon’u Özgür Çevik kaç yaşında, nereli?

KONT LEON ROLÜYLE KADRODA

Özgür Çevik, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna Bizans komutanı Leon İmperium karakteri ile dahil oldu.

Namı diğer "Kont Leon" karakterine hayat verecek olan oyuncu, Alparslan öncülüğünde güçlü adımlarla Anadolu'ya yürüyen Büyük Selçuklu'nun en büyük baş belası olacak.

Soğukkanlı ve acımasız olmasıyla nam salan Kont Leon için, Anadolu Türkler için sadece hayal olarak kalmalı. Ani'ye yaklaşan Türk tehdidini engellemek amacıyla Konstantinopol'den gelen Leon; yalnızca Alparslan için değil, Tekfur Grigor ve kızı Flora için de büyük bir sürpriz olacak.

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Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Kont Leon’u Özgür Çevik kaç yaşında, nereli?

ÖZGÜR ÇEVİK KİMDİR?

27 Mayıs 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, beş yaşına kadar İstanbul'da yaşadı.

İlkokulu Amasya, ortaokulu Lüleburgaz, liseyi ise Bingöl ve İzmit'te Kocaeli Anadolu Lisesi'nde okuyan Özgür Çevik, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kazanarak İstanbul'a döndü.

Eğitimle birlikte müzik çalışmalarına da devam eden Çevik, 2007 yılında mezun oldu.

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Kont Leon’u Özgür Çevik kaç yaşında, nereli?

Çevik, 2004 yılında ATV'de yayımlanan Akademi Türkiye yarışması ile tanındı. Daha sonra 2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Yabancı Damat adlı dizide canlandırdığı Niko karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Kont Leon’u Özgür Çevik kaç yaşında, nereli?

Avrupa Yakası adlı diziye 150. bölümde konuk oyuncu olarak katıldı ve Manav Özgür karakterini canlandırdı. Kavak Yelleri dizisinde konuk oyuncu olarak kendi ismi ile oynadı.

Show TV'de yayımlanan "Gece Sesleri" adlı dizide başrol canlandırdı ve ardından aynı kanalda yayımlanan "Balkan Düğünü" dizisinde de oynadı.

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