Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon’u canlandıran Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon karakteri izleyici ile buluşuyor. Oyuncu Özgür Çevik'in hayat vereceği karakter araştırılmaya başladı. 43. Bölümü ile ekranlara gelecek dizi TRT 1 ekranlarından takip edilecek. Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı soruları yanıt aramaya başladı. Alparslan ve alpları Ani fethine odaklandı. Yeni karakterin bu fetihte nasıl bir rol oynayacağı merak konusu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Kont Leon'u Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler? İşte, karakter hakkında tüm merak edilenler…