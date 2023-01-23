Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon'u canlandıran Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 14:45

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon'u canlandıran Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon karakteri izleyici ile buluşuyor. Oyuncu Özgür Çevik'in hayat vereceği karakter araştırılmaya başladı. 43. Bölümü ile ekranlara gelecek dizi TRT 1 ekranlarından takip edilecek. Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı soruları yanıt aramaya başladı. Alparslan ve alpları Ani fethine odaklandı. Yeni karakterin bu fetihte nasıl bir rol oynayacağı merak konusu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Kont Leon'u Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler? İşte, karakter hakkında tüm merak edilenler…

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon’u canlandıran Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir sorusu tarih sayfalarında araştırılmaya başladı. Özgür Çevik kimdir sorusu da karakterle birlikte gündemdeki yerini aldı. Yeni bölümleri ile her Pazartesi ekranlara gelmeye devam eden TRT 1 ekranlarının sevilen dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon tarihte var mı, kimdir soruları ile araştırılıyor. Peki, Kont Leon'u canlandıran Özgür Çevik kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler? İşte, detaylar…

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon’u canlandıran Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında?

KONT LEON KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Özgür Çevik, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna Bizans komutanı Leon İmperium karakteri ile dahil oldu.

Namı diğer "Kont Leon" karakterine hayat verecek olan oyuncu, Alparslan öncülüğünde güçlü adımlarla Anadolu'ya yürüyen Büyük Selçuklu'nun en büyük baş belası olacak.

Soğukkanlı ve acımasız olmasıyla nam salan Kont Leon için, Anadolu Türkler için sadece hayal olarak kalmalı. Ani'ye yaklaşan Türk tehdidini engellemek amacıyla Konstantinopol'den gelen Leon; yalnızca Alparslan için değil, Tekfur Grigor ve kızı Flora için de büyük bir sürpriz olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon’u canlandıran Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında?

KONT LEON'U CANLANDIRAN ÖZGÜR ÇEVİK KİMDİR?

27 Mayıs 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, beş yaşına kadar İstanbul'da yaşadı.

İlkokulu Amasya, ortaokulu Lüleburgaz, liseyi ise Bingöl ve İzmit'te Kocaeli Anadolu Lisesi'nde okuyan Özgür Çevik, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kazanarak İstanbul'a döndü.

Eğitimle birlikte müzik çalışmalarına da devam eden Çevik, 2007 yılında mezun oldu.

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon’u canlandıran Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında?

Çevik, 2004 yılında ATV'de yayımlanan Akademi Türkiye yarışması ile tanındı. Daha sonra 2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Yabancı Damat adlı dizide canlandırdığı Niko karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Avrupa Yakası adlı diziye 150. bölümde konuk oyuncu olarak katıldı ve Manav Özgür karakterini canlandırdı. Kavak Yelleri dizisinde konuk oyuncu olarak kendi ismi ile oynadı.

Alparslan Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir, tarihte var mı? Kont Leon’u canlandıran Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında?

Show TV'de yayımlanan "Gece Sesleri" adlı dizide başrol canlandırdı ve ardından aynı kanalda yayımlanan "Balkan Düğünü" dizisinde de oynadı.

2015-2018 yılları arasında atv'de yayımlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 'Toprak' rolüyle başrolde oynadı. Son olarak ise FOX'ta yayımlanan İyilik adlı dizide Koray karakterini canlandırdı.

SON DAKİKA