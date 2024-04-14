Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi son dakika! Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu anne ve bakıcıya 12 ay boyunca aylık 325 Euro destek verecek. SGK tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli proje Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak. Annelere 325 Euro destek ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler…