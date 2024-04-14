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Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi son dakika! Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.04.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
17:12
Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi son dakika haberi olarak gündemdeki yerini aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 12 ay boyunca anne ve bakıcıya 325 Euro tutarında destek sağlayacak. Avrupa Birliği destekli proje 3 büyükşehirde uygulanacak. Söz konusu projenin başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar…