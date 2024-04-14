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Haberler Keşfet Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi son dakika! Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.04.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 17:12

Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi son dakika! Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi son dakika haberi olarak gündemdeki yerini aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 12 ay boyunca anne ve bakıcıya 325 Euro tutarında destek sağlayacak. Avrupa Birliği destekli proje 3 büyükşehirde uygulanacak. Söz konusu projenin başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi son dakika! Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu anne ve bakıcıya 12 ay boyunca aylık 325 Euro destek verecek. SGK tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli proje Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak. Annelere 325 Euro destek ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler…

Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi son dakika! Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SON DAKİKA: SGK'DAN ANNELERE DESTEK!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilecek destekler belli oldu.

Kurum anne ve bakıcıya ayda 325 Euro destek sağlayacak. Proje, Avrupa Birliği destekli olup İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde uygulanacak.

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Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi son dakika! Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

AYDA 325 EURO TUTARINDA ÖDEME!

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuk sahibi 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 avro destek verilecek.

Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi son dakika! Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

DESTEĞE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

SGK, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı.

AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

Annelere aylık 325 Euro destek ödemesi son dakika! Annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 Euro destek verilecek.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

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