Haberler Keşfet AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022-2023 AÖF final sınavı cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

Giriş Tarihi: 21.01.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 09:53

AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022-2023 AÖF final sınavı cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF sınav soruları ve cevapları Güz Dönemi Yarıyıl sınavları ile araştırılmaya başladı. 21-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavları ardından AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır soruları adayların gündemindeki yerini alıyor. AÜ Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 akademik takvime göre bu hafta sonu yapılan sınavlarla ilgili tüm detaylar e kampüs sistemi ile takip edilecek. Peki, AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, tüm merak edilenler…