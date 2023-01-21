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Haberler Keşfet AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022-2023 AÖF final sınavı cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?
Giriş Tarihi: 21.01.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 09:53

AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022-2023 AÖF final sınavı cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF sınav soruları ve cevapları Güz Dönemi Yarıyıl sınavları ile araştırılmaya başladı. 21-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavları ardından AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır soruları adayların gündemindeki yerini alıyor. AÜ Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 akademik takvime göre bu hafta sonu yapılan sınavlarla ilgili tüm detaylar e kampüs sistemi ile takip edilecek. Peki, AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, tüm merak edilenler…

AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022-2023 AÖF final sınavı cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF final sınavı soru ve cevapları ekampus.anadolu.edu.tr adresinden araştırılıyor. Bu hafta sonu yapılan Güz dönemi yarıyıl sınavlarıyla birlikte sonuçlar ve sorular sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sonuçların öncesinde puanlarını hesaplayabilmek ve yanlışlarını görebilmek için AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlanacak mı, ne zaman yayımlanır sorularına yanıt arıyor. Peki, 2022-2023 AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte, detaylar…

AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022-2023 AÖF final sınavı cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı takvime göre güz dönemi final sınav tarihleri bleli oldu.

Buna göre; AÖF final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022-2023 AÖF final sınavı cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer almaktadır. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilektedir.

AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF final sınavı cevap anahtarı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022-2023 AÖF final sınavı cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar, genellikle sınavın ardından 10-15 gün sonra açıklanıyor.

Bu kapsamda AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayının başına kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF final soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022-2023 AÖF final sınavı cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

"Başarı Notu", dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.

Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir.

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse:

Ara sınav notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Çıkan bu not, öğrencinin dersten aldığı puandır.

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