AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, hangi gün?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu şimdiden gündemdeki yerini aldı. Vize sınavları 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Akabinde ise AÖF sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için geri sayıma geçilecek. Kitapçıklar anadolu.edu.tr adresi adresinde bulunan e-Kampüs üzerinden erişime açılacak. Üç oturumlu AÖF sınavları sonrası öğrencilerin gözü kulağı gelecek resmi açıklamalarda olacak. Peki, AÖF cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.