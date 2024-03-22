Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:50

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, hangi gün?

2023-2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF vize sınavı toplam 3 oturumda tamamlanacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika cevaplama süresi verilecek. Ara sınavlar not ortalamasına yüzde 30 etki ederken dönem sonu sınavları ise yüzde 70 katkı sağlıyor. Peki; Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, hangi gün?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu şimdiden gündemdeki yerini aldı. Vize sınavları 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Akabinde ise AÖF sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için geri sayıma geçilecek. Kitapçıklar anadolu.edu.tr adresi adresinde bulunan e-Kampüs üzerinden erişime açılacak. Üç oturumlu AÖF sınavları sonrası öğrencilerin gözü kulağı gelecek resmi açıklamalarda olacak. Peki, AÖF cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, hangi gün?

2023-2024 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav tarihleri belli oldu.

AÖF vize sınavları, 23-24 Mart 2024 tarihlerinde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, hangi gün?

AÖF ARA SINAV OTURUMLARI VE SAATLERİ

23 Mart 2024 Cumartesi saat: 09.30

23 Mart 2024 Cumartesi saat: 14.00

24 Mart 2024 Pazar saat: 15.00

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, hangi gün?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2024 YAYINLANDI MI?

AÖF ara sınav soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden paylaşılıyor.

AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandıktan sonra üniversitenin sosyal medya hesabından veya resmi internet sayfası üzerinden duyuru yapılıyor.

AÖF cevap anahtarının yayınlanması için ilk olarak Türkiye genelinde oturumların tamamlanması bekleniyor.

Oturum sayıları, öğrencilere göre farklılık gösterdiğinden sınavlar farklı saatlerde sona erebiliyor.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, hangi gün?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak AÖF cevap anahtarının Nisan ayının ilk haftası yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

SON DAKİKA