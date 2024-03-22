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AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
10:50
AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, hangi gün?
2023-2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF vize sınavı toplam 3 oturumda tamamlanacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika cevaplama süresi verilecek. Ara sınavlar not ortalamasına yüzde 30 etki ederken dönem sonu sınavları ise yüzde 70 katkı sağlıyor. Peki; Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.