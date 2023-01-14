Haberler Keşfet AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu

Giriş Tarihi: 14.01.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 08:24

AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenileme tarihi MEB duyuru ile belli oldu! 1. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanırken, Açık Lise'ye devam eden vatandaşlar AÖL kayıt yenileme ne zaman sorularına yanıt arıyordu. Kayıt yenileme ve ilk kayıt kılavuzu yayımlandı ve kayıt ücreti belli oldu. Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak ödenecek. Peki, AÖL kayıtları ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? İşte AÖL kayıt yenileme ekranı ve diğer detaylar