Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu
Giriş Tarihi: 14.01.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 08:24

AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenileme tarihi MEB duyuru ile belli oldu! 1. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanırken, Açık Lise'ye devam eden vatandaşlar AÖL kayıt yenileme ne zaman sorularına yanıt arıyordu. Kayıt yenileme ve ilk kayıt kılavuzu yayımlandı ve kayıt ücreti belli oldu. Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak ödenecek. Peki, AÖL kayıtları ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? İşte AÖL kayıt yenileme ekranı ve diğer detaylar

AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu

AÖL kayıt yenileme tarihleri için araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan birinci dönem sınav sonuçlarından sonra gözler AÖL 2. dönem sınavlarında. Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte AÖL 2. dönem kayıt tarihleri

AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu

AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem sonuçları açıklandı. Bunun yanında 2. dönem kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Açıklama şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu

2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacaktır.

AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu

KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen sene Mart ayında yapılan AÖL 2. dönem sınavları, bu sene ne zaman yapılacak henüz belli değil.

SON DAKİKA