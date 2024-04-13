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Aşırı basit duruyor ancak çoğu insan yapamıyor! Deneyenler hayal kırıklığı yaşıyor
Giriş Tarihi: 13.04.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
13:09
Aşırı basit duruyor ancak çoğu insan yapamıyor! Deneyenler hayal kırıklığı yaşıyor
Tüm insanlar özel ve benzersizdir. Ama bazılarının sizi hayrete düşürecek yetenekleri vardır. Bunlar arasında hiç aklınıza bile gelmeyen veya mümkün olduğunu bile düşünmediğiniz şeyler yer alır. Bazı insanlar örneğin kulaklarını kıpırdatmak veya tek kaşını kaldırmak kadar basit şeyleri bile yapamazlar. Ama bunu yapabilen kişiler de vardır.