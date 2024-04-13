Aşırı basit duruyor ancak çoğu insan yapamıyor! Deneyenler hayal kırıklığı yaşıyor

4. Baş parmağınızı geriye doğru bükmek

Bazı insanlarda çift eklemli başparmakları vardır ve bu onların başparmaklarını geriye doğru bükmelerine olanak tanır. Bu kişilerin başparmağını geriye doğru hareket ettirmeleri onlar için acı verici değildir ve başparmağın fonksiyonlarına zarar verme riski de yoktur. Bu duruma başparmağın distal eklemleri neden olur. Bazı durumlarda kişinin her iki başparmağı da çift eklemli olabilir; diğer durumlarda yalnızca bir başparmak geriye doğru hareket ettirilebilir.