Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Aşırı basit duruyor ancak çoğu insan yapamıyor! Deneyenler hayal kırıklığı yaşıyor
Giriş Tarihi: 13.04.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 13:09

Aşırı basit duruyor ancak çoğu insan yapamıyor! Deneyenler hayal kırıklığı yaşıyor

Tüm insanlar özel ve benzersizdir. Ama bazılarının sizi hayrete düşürecek yetenekleri vardır. Bunlar arasında hiç aklınıza bile gelmeyen veya mümkün olduğunu bile düşünmediğiniz şeyler yer alır. Bazı insanlar örneğin kulaklarını kıpırdatmak veya tek kaşını kaldırmak kadar basit şeyleri bile yapamazlar. Ama bunu yapabilen kişiler de vardır.

Aşırı basit duruyor ancak çoğu insan yapamıyor! Deneyenler hayal kırıklığı yaşıyor

İşte çoğu insanın kolay gibi gözükmesine rağmen yapamayacağı bazı şaşırtıcı bedensel işlevler…

Aşırı basit duruyor ancak çoğu insan yapamıyor! Deneyenler hayal kırıklığı yaşıyor

1. Yüzük parmağınızı izole etmek

Çoğu insan orta parmağını veya serçe parmağını hareket ettirirken yüzük parmağını hafifçe bükme eğilimindedir. Bununla birlikte, kalıtsal olduğuna inanılan yüzük parmağını izole olarak hareket ettirebilen insanlar da var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aşırı basit duruyor ancak çoğu insan yapamıyor! Deneyenler hayal kırıklığı yaşıyor

2. Dilinizle çenenize veya burnunuza dokunmak

Çoğu insanın dili bu kadar uzağa ulaşamaz, ancak bazı insanlar dillerinin ucuyla burunlarına veya çenelerine dokunabilirler. Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 10'u bu hareketi gerçekleştirebiliyor.

Aşırı basit duruyor ancak çoğu insan yapamıyor! Deneyenler hayal kırıklığı yaşıyor

3. Uzuvları ters yönde hareket ettirmek

İşte bir deney. Sağ ayağınızı yerden kaldırın ve saat yönünde hareket ettirin. Şimdi "6" sayısını yazmayı deneyin. Kağıda veya kaleme ihtiyacınız yok, sayıyı ayak parmağınızla havaya yazmanız yeterli.

Çoğu kişi, kısmen sayının saat yönünün tersine bir daireye sahip olması nedeniyle, hiç düşünmeden ayaklarını ters yönde hareket ettirmeye başladıklarını fark edecektir. Bazı insanlar ya beyinlerinin yapısından ya da aldıkları eğitimden dolayı bu kurada bir istisna olabilir.

Aşırı basit duruyor ancak çoğu insan yapamıyor! Deneyenler hayal kırıklığı yaşıyor

4. Baş parmağınızı geriye doğru bükmek

Bazı insanlarda çift eklemli başparmakları vardır ve bu onların başparmaklarını geriye doğru bükmelerine olanak tanır. Bu kişilerin başparmağını geriye doğru hareket ettirmeleri onlar için acı verici değildir ve başparmağın fonksiyonlarına zarar verme riski de yoktur. Bu duruma başparmağın distal eklemleri neden olur. Bazı durumlarda kişinin her iki başparmağı da çift eklemli olabilir; diğer durumlarda yalnızca bir başparmak geriye doğru hareket ettirilebilir.

SON DAKİKA