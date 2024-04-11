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Haberler Keşfet Avrupa'nın en iyi şehri belli oldu! 180 kent arasından Türkiye'nin bu şehri listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 11:27

Avrupa'nın en iyi şehri belli oldu! 180 kent arasından Türkiye'nin bu şehri listeye damga vurdu

Avrupa'da en iyi şehirlere dair yapılan araştırma, 180 kenti kapsayan geniş bir listelemenin ardından ilk 10'u belirledi. Bu listeye göre yepyeni bir gezi planı oluşturabilirsiniz. Üstelik Türkiye'den bir kent de listede yerini alıyor. İşte Avrupa'nın en iyi 10 şehri...

Avrupa’nın en iyi şehri belli oldu! 180 kent arasından Türkiye’nin bu şehri listeye damga vurdu

Resonance Consultancy tarafından yapılan araştırmada, seyahat edenlerin yorumları, fırsatlar ve şehrin yapısı gibi birçok kritere bağlı olarak 180'den fazla şehir incelendi.

Avrupa’nın en iyi şehri belli oldu! 180 kent arasından Türkiye’nin bu şehri listeye damga vurdu

Nüfusu 500 binden fazla olan şehirler incelemeye dahil edilirken, listenin ilk sırasını, üst üste ikinci kez aynı şehir aldı.

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Avrupa’nın en iyi şehri belli oldu! 180 kent arasından Türkiye’nin bu şehri listeye damga vurdu

Türkiye'nin de ilk 10'a girdiği listede oldukça sevilen şehirler listelendi. İşte o kentler...

Avrupa’nın en iyi şehri belli oldu! 180 kent arasından Türkiye’nin bu şehri listeye damga vurdu

1 - LONDRA

Avrupa’nın en iyi şehri belli oldu! 180 kent arasından Türkiye’nin bu şehri listeye damga vurdu

2 - PARİS

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