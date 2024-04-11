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Avrupa'nın en iyi şehri belli oldu! 180 kent arasından Türkiye'nin bu şehri listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
11:27
Avrupa'nın en iyi şehri belli oldu! 180 kent arasından Türkiye'nin bu şehri listeye damga vurdu
Avrupa'da en iyi şehirlere dair yapılan araştırma, 180 kenti kapsayan geniş bir listelemenin ardından ilk 10'u belirledi. Bu listeye göre yepyeni bir gezi planı oluşturabilirsiniz. Üstelik Türkiye'den bir kent de listede yerini alıyor. İşte Avrupa'nın en iyi 10 şehri...