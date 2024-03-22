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Haberler Keşfet Ay tutulması ne zaman, saat kaçta 2024? Yılın ilk Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:32

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta 2024? Yılın ilk Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Yılın ilk tutulması gerçekleşiyor. Gök olaylarına ilgililer araştırmalara hız kazandırdı: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, nedir? Gökyüzü gözlemcilerinin yanı sıra astoroloji ilgilileri de tutulmanın burçlara etkisi üzerinde durmaya başladı. Geçtiğimiz günler ekinoks yaşayan evren yeni bir gelişmeye hazırlanıyor. Peki; 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenir? İşte, detaylar...

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta 2024? Yılın ilk Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Ay tutulması 2024 yılında ilk kez gerçekleşecek. Bu yıl iki tutulmanın yanı sıra dört kez süper ay görüntüsü bekleniyor. Şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlayan gök olayıyla ilgili tüm merak edilenler astronomi kaynaklarında yanıtlanıyor. Peki, Ay ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi, etkileri neler olacak?

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta 2024? Yılın ilk Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

2024 AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 yılının ilk Ay tutulması, 25 Mart tarihinde yarı gölgeli tutulma şeklinde gerçekleşecek.

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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta 2024? Yılın ilk Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma, Türkiye'den görülemeyecek.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta 2024? Yılın ilk Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

AY TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer.

Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 50 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta 2024? Yılın ilk Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz.

Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

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