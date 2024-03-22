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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta 2024? Yılın ilk Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
10:32
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta 2024? Yılın ilk Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
Yılın ilk tutulması gerçekleşiyor. Gök olaylarına ilgililer araştırmalara hız kazandırdı: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, nedir? Gökyüzü gözlemcilerinin yanı sıra astoroloji ilgilileri de tutulmanın burçlara etkisi üzerinde durmaya başladı. Geçtiğimiz günler ekinoks yaşayan evren yeni bir gelişmeye hazırlanıyor. Peki; 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenir? İşte, detaylar...