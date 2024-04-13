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Haberler Keşfet B12 deponuzu dolduruyor! Bu besin en güçlü takviyeden bile daha hızlı etki ediyor
Giriş Tarihi: 13.04.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 09:36

B12 deponuzu dolduruyor! Bu besin en güçlü takviyeden bile daha hızlı etki ediyor

En yaygın sağlık problemlerinden biri olan B12 vitamin eksikliği, sanıldığından daha ciddi bir problemdir. İhmal edildiğinde unutkanlık ve hafıza sorunları gibi problemlerin yanı sıra vücut direncinin azalmasında etkili olduğu için birçok kronik hastalığın başlamasından sorumludur. Uzmanlar, B12 vitamin eksikliği sorunu yaşamamak için bazı besinlerin daha sık tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, hangi besinler B12 vitamin kaynaklarını dolduruyor? İşte tükettiğiniz anda etki eden B12 vitamini deposu besinler...

B12 deponuzu dolduruyor! Bu besin en güçlü takviyeden bile daha hızlı etki ediyor

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ:

Genellikle kalsiyum deposu olarak bilinen ve kemik sağlığı için tercih edilen süt ve süt ürünleri aynı zamanda güçlü birer B12 kaynaklarıdır.

B12 deponuzu dolduruyor! Bu besin en güçlü takviyeden bile daha hızlı etki ediyor

YUMURTA:

Yumurta, B12 vitamini eksikliğini doğal yollarla gideren en etkili besinlerdendir. Günde 1-2 adet yumurta tüketildiğinde hem sindirim sorunları ortadan kalkar hem de B12 ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanmış olur.

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B12 deponuzu dolduruyor! Bu besin en güçlü takviyeden bile daha hızlı etki ediyor

SOMON:

Yağlı balıklar içerisinde B12 bakımından en zengin balık olan somon, tüketildiği andan itibaren en hızlı etki eden besinlerden biridir. Haftada 1-2 kez somon tüketildiğinde B12 vitamin ihtiyacı ve omega-3 ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış olur.

B12 deponuzu dolduruyor! Bu besin en güçlü takviyeden bile daha hızlı etki ediyor

KARACİĞER:

B12 vitamini bakımından en zengin besinlerden biri olan karaciğer, günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını büyük ölçüde karşılar.

B12 deponuzu dolduruyor! Bu besin en güçlü takviyeden bile daha hızlı etki ediyor

MANTAR:

Vücuttaki iltihap seviyelerini düşüren bu nedenle oldukça önemli bir besin olan mantar, B12 yönünden en zengin besinlerden biridir. Kanserden diyabete birçok hastalığa karşı korumada etkili olmasının yanında bir porsiyon tüketildiğinde günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamini ihtiyacının tamamını karşılar.

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