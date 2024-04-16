Banyonuzda bir daha ne leke göreceksiniz ne de küf! Tek bir malzeme ile ilk günkü haline dönecek...

Oturduktan sonra, kalıbı ve sirkeyi yumuşak nemli bir bezle silin. İnatçı küfler kalırsa, damıtılmış sirke ve kabartma tozu ile bir macun yapın ve kalıbın kaldığı yere sürün. Ardından kalıbı nemli bir bezle temizlemek için eski bir diş fırçası kullanın. Bitirmek için, küf olmayan alanı durulayın.