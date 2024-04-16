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Banyonuzda bir daha ne leke göreceksiniz ne de küf! Tek bir malzeme ile ilk günkü haline dönecek...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
16:34
Banyonuzda bir daha ne leke göreceksiniz ne de küf! Tek bir malzeme ile ilk günkü haline dönecek...
Evdeki en zorlu temizlik alanlarının başında genellikle biri banyonun geliyor. Özellikle inatçı lekeler, kötü kokular ve istenmeyen birikintilerle mücadele etmenin oldukça basit bir yöntemi bulunuyor. Tek bir malzeme ile tüm banyonuzu temizleyebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte cevabı...