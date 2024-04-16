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Haberler Keşfet Banyonuzda bir daha ne leke göreceksiniz ne de küf! Tek bir malzeme ile ilk günkü haline dönecek...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:34

Banyonuzda bir daha ne leke göreceksiniz ne de küf! Tek bir malzeme ile ilk günkü haline dönecek...

Evdeki en zorlu temizlik alanlarının başında genellikle biri banyonun geliyor. Özellikle inatçı lekeler, kötü kokular ve istenmeyen birikintilerle mücadele etmenin oldukça basit bir yöntemi bulunuyor. Tek bir malzeme ile tüm banyonuzu temizleyebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte cevabı...

Banyonuzda bir daha ne leke göreceksiniz ne de küf! Tek bir malzeme ile ilk günkü haline dönecek...

Temizlik uzmanları, beyaz sirkenin banyonuzu temizlemenin en iyi yollarından biri olduğunu söylüyor. Beyaz sirke, birçok işlem için olduğu gibi temizlikte de beklenmedik bir şekilde etkili bir şekilde temizleme yeteneğine sahiptir.

Banyonuzda bir daha ne leke göreceksiniz ne de küf! Tek bir malzeme ile ilk günkü haline dönecek...

Bu nedenle sirke temizlik için iyidir? Uzmanlar, asetik asit, ev temizleyicilerinin bir bileşeni olduğu için sirkeyi "harika ve etkili bir ev temizleyicisi" olarak görüyor.

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Banyonuzda bir daha ne leke göreceksiniz ne de küf! Tek bir malzeme ile ilk günkü haline dönecek...

Sirke daha çevre dostudur. Sirkenin asidik yapısı onu temizlik için ideal bir seçenek yapıyor. İçerisindeki asetik asit, kir ve yağı çözerken bakterileri de öldürebilir.

Banyonuzda bir daha ne leke göreceksiniz ne de küf! Tek bir malzeme ile ilk günkü haline dönecek...

BANYODA KÜFTEN ESER BIRAKMIYOR!

Özellikle banyo ve duş çevresinde kalan nem ve havalandırma eksikliği nedeniyle banyo küfü sıklıkla ortaya çıkar. Başlamak için bir sprey şişesini beyaz damıtılmış sirke ile doldurun. Küf birikintisini beyaz sirke ile doğrudan püskürtün. 10 ila on beş dakika kadar bekleyin.

Banyonuzda bir daha ne leke göreceksiniz ne de küf! Tek bir malzeme ile ilk günkü haline dönecek...

Oturduktan sonra, kalıbı ve sirkeyi yumuşak nemli bir bezle silin. İnatçı küfler kalırsa, damıtılmış sirke ve kabartma tozu ile bir macun yapın ve kalıbın kaldığı yere sürün. Ardından kalıbı nemli bir bezle temizlemek için eski bir diş fırçası kullanın. Bitirmek için, küf olmayan alanı durulayın.

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