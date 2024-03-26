Baraj doluluk oranı 26 Mart 2024 | İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum: Alibey, Ömerli, Elmalı...

İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ grafiği ile takip ediliyor. Yaz aylarında düşen su seviyesi yeni yılla birlikte toparlanmaya başlamıştı. Su kaynaklarında artış devam ediyor. Yüzde 80 seviyesine ulaşan barajlar gündemde. İşte, 26 Mart baraj doluluk oranı...