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Haberler Keşfet Baraj doluluk oranı 26 Mart 2024 | İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum: Alibey, Ömerli, Elmalı...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 07:23

Baraj doluluk oranı 26 Mart 2024 | İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum: Alibey, Ömerli, Elmalı...

Geçtiğimiz gün Megakent genelinde etkili olan fırtınayla karışık yağış sonrası baraj doluluk oranları gündeme geldi. Alibey, Ömerli, Elmalı gibi büyük barajlar başta olmak üzere tüm su kaynaklarında seviye takip ediliyor. Yağmur sonrası İstanbul barajlarında son durum araştırılıyor. İşte, İSKİ baraj doluluk oranı 26 Mart 2024...

Baraj doluluk oranı 26 Mart 2024 | İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum: Alibey, Ömerli, Elmalı...

İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ grafiği ile takip ediliyor. Yaz aylarında düşen su seviyesi yeni yılla birlikte toparlanmaya başlamıştı. Su kaynaklarında artış devam ediyor. Yüzde 80 seviyesine ulaşan barajlar gündemde. İşte, 26 Mart baraj doluluk oranı...

Baraj doluluk oranı 26 Mart 2024 | İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum: Alibey, Ömerli, Elmalı...

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM!

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. 26 Mart itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 80,2 oranında dolu.

İşte, güncel veriler:

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Baraj doluluk oranı 26 Mart 2024 | İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum: Alibey, Ömerli, Elmalı...

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 70,01

Büyükçekmece: 75,84

Darlık: 86,83

Elmalı: 89,71

Baraj doluluk oranı 26 Mart 2024 | İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum: Alibey, Ömerli, Elmalı...

Istrancalar: 63,08

Kazandere: 74,88

Pabuçdere: 74,08

Baraj doluluk oranı 26 Mart 2024 | İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum: Alibey, Ömerli, Elmalı...

Sazlıdere: 59,27

Terkos: 82,83

Ömerli: 89,45

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