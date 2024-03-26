Haberler
Keşfet
Baraj doluluk oranı 26 Mart 2024 | İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum: Alibey, Ömerli, Elmalı...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
07:23
Baraj doluluk oranı 26 Mart 2024 | İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum: Alibey, Ömerli, Elmalı...
Geçtiğimiz gün Megakent genelinde etkili olan fırtınayla karışık yağış sonrası baraj doluluk oranları gündeme geldi. Alibey, Ömerli, Elmalı gibi büyük barajlar başta olmak üzere tüm su kaynaklarında seviye takip ediliyor. Yağmur sonrası İstanbul barajlarında son durum araştırılıyor. İşte, İSKİ baraj doluluk oranı 26 Mart 2024...