Haberler
Keşfet
Başkasının bebeğini teslim ettiler! Bebeğini kaybeden anneye hastaneden inanılmaz savunma...
Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
12:38
Başkasının bebeğini teslim ettiler! Bebeğini kaybeden anneye hastaneden inanılmaz savunma...
Bebeğinin bezini değiştirirken "kendisinin bebeği" olmadığı anlayan kadının yaşadığı dehşet, sosyal medyanın gündemine düştü. İngiltere'nin Poole kentinden 22 yaşındaki Maisie Beth isimli kadın, kız bebeğinin bezini değiştirmeye gittiğinde bir erkek bebeğe baktığını fark etti. Yaşadıklarının ardındaki gerçek ise herkesin tepkisini çekti. İşte ayrıntılar…