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Haberler Keşfet Başkasının bebeğini teslim ettiler! Bebeğini kaybeden anneye hastaneden inanılmaz savunma...
Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 12:38

Başkasının bebeğini teslim ettiler! Bebeğini kaybeden anneye hastaneden inanılmaz savunma...

Bebeğinin bezini değiştirirken "kendisinin bebeği" olmadığı anlayan kadının yaşadığı dehşet, sosyal medyanın gündemine düştü. İngiltere'nin Poole kentinden 22 yaşındaki Maisie Beth isimli kadın, kız bebeğinin bezini değiştirmeye gittiğinde bir erkek bebeğe baktığını fark etti. Yaşadıklarının ardındaki gerçek ise herkesin tepkisini çekti. İşte ayrıntılar…

Başkasının bebeğini teslim ettiler! Bebeğini kaybeden anneye hastaneden inanılmaz savunma...

Poole Hastanesi'nin doğum ünitesindeki anne, dehşete düştü ve yeni doğan kızı Isabella'nın nerede olduğunu öğrenmek istedi. Yalnızca 2 günlük Isabella, sarılık tedavisi olan fototerapiye ihtiyaç duyduğu için koğuşta ayrı bir yerde kalıyordu.

Başkasının bebeğini teslim ettiler! Bebeğini kaybeden anneye hastaneden inanılmaz savunma...

Bir akşam Maisie kızını ziyarete gitti ama onu muayenehanede bir ebenin yanında buldu. Belle'nin beşiğinde fototerapi alması gerektiğini göz önünde bulundurarak durumu kafa karıştırıcı bulduğunu söyledi.

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Başkasının bebeğini teslim ettiler! Bebeğini kaybeden anneye hastaneden inanılmaz savunma...

Yeni anne, kızıyla birlikte odasına geri döndü; kendisine yanlış bebeğin verilmiş olabileceğini hiç düşünmemişti. Ancak dönme zamanı geldiğinde Maisie bezini değiştirmeye karar verdi ama aslında bir erkek bebeğe baktığını fark etti.

Başkasının bebeğini teslim ettiler! Bebeğini kaybeden anneye hastaneden inanılmaz savunma...

"Geri dönerken tuvalete gittim ve ebe ofisten çıktı ve bana içeri girmemi söyledi. Isabella'nın içeride olduğunu söyledi ve ben tuvaletteyken onu fototerapi beşiğiyle birlikte dışarı çıkardıklarını varsaydım."

Başkasının bebeğini teslim ettiler! Bebeğini kaybeden anneye hastaneden inanılmaz savunma...

"Bana çok ağladığı için onu bir süre orada tuttuklarını söylediler ve ben de bunun tuhaf olduğunu düşündüm çünkü fototerapili bebeğin beşiğinden çıkmasına izin verilmiyordu."

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