Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB bedelli askerlik e devlet sevk tarihleri!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 07:26

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB bedelli askerlik e devlet sevk tarihleri!

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla yanıt arıyor. En son Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılı ilk 6 aylık bedelli askerlik ücretini 104.084,16 TL lira olarak açıklamıştı. Ücretler, Temmuz 2023 yılına kadar geçerli olacak. Sınıflandırma sonuçlarına az bir süre kalırken, bedelli askerlik açıklandı mı sorusu sıklıkla soruluyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafında bedelli askerlik sevk tarihleri 2023 geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bedelli askerlik sevk tarihi sorgulama ekranı e devlet üzerinden ulaşılabilir. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar…

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB bedelli askerlik e devlet sevk tarihleri!

Bedelli askerlik sevk tarihi sorgulama ekranı e devlet üzerinden açıklanıyor! Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusuna dair açıklamayı yaptı ve gözler sonuçları belli olmasında. Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılı ilk 6 aylık bedelli askerlik ücretini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte bedelli askerlik e devlet sevk tarihleri sorgulama ekranı

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB bedelli askerlik e devlet sevk tarihleri!

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde erişime açılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB bedelli askerlik e devlet sevk tarihleri!

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK

Başvuru ve ödeme işlemini tamamlayan yükümlüler,18 Ocak tarihinden itibarene-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden sınıflandırma sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte, Bedelli askerlik temel eğitimi sevk tarihleri;

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB bedelli askerlik e devlet sevk tarihleri!

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB bedelli askerlik e devlet sevk tarihleri!

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

SON DAKİKA