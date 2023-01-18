Haberler Keşfet Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB bedelli askerlik e devlet sevk tarihleri!

Giriş Tarihi: 18.01.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 07:26

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB bedelli askerlik e devlet sevk tarihleri!

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla yanıt arıyor. En son Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılı ilk 6 aylık bedelli askerlik ücretini 104.084,16 TL lira olarak açıklamıştı. Ücretler, Temmuz 2023 yılına kadar geçerli olacak. Sınıflandırma sonuçlarına az bir süre kalırken, bedelli askerlik açıklandı mı sorusu sıklıkla soruluyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafında bedelli askerlik sevk tarihleri 2023 geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bedelli askerlik sevk tarihi sorgulama ekranı e devlet üzerinden ulaşılabilir. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar…