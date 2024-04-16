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Kanser bu sefer "Beyaz dışkı" ile belirti verdi! 1 yıl yaşama şansı var denilmişti ama o...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
13:00
Kanser bu sefer "Beyaz dışkı" ile belirti verdi! 1 yıl yaşama şansı var denilmişti ama o...
Ölümcül pankreas kanseri teşhisi konduktan sonra bir yıl yaşama şansı verilen Michiganlı bir adam, 'mucize' bir ilaç kombinasyonu sayesinde neredeyse dört yıl sonra hala hayatta. Yaşadığı belirtiler ise "inanılmaz" denilecek türden. İşte ayrıntılar...