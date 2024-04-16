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Haberler Keşfet Kanser bu sefer "Beyaz dışkı" ile belirti verdi! 1 yıl yaşama şansı var denilmişti ama o...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 13:00

Kanser bu sefer "Beyaz dışkı" ile belirti verdi! 1 yıl yaşama şansı var denilmişti ama o...

Ölümcül pankreas kanseri teşhisi konduktan sonra bir yıl yaşama şansı verilen Michiganlı bir adam, 'mucize' bir ilaç kombinasyonu sayesinde neredeyse dört yıl sonra hala hayatta. Yaşadığı belirtiler ise "inanılmaz" denilecek türden. İşte ayrıntılar...

Kanser bu sefer Beyaz dışkı ile belirti verdi! 1 yıl yaşama şansı var denilmişti ama o...

Matthew Rosenblum, Ocak 2021'de kilo verdiğini ve tuvalette dışkısının kemik beyazı rengine döndüğünü fark ettiğinde henüz 32 yaşındaydı. Daha önce doktora gittiğinde ilk olarak bağırsaklarda iltihaplanmaya neden olan Crohn hastalığı teşhisi konulmuştu.

Kanser bu sefer Beyaz dışkı ile belirti verdi! 1 yıl yaşama şansı var denilmişti ama o...

Mide-bağırsak rahatsızlığının kendisi için semptomlarının yeni olmadığını, bu nedenle ilk anda Crohn hastalığıyla ilişkili olduğunu düşünmüştü. Fakat birkaç gün içerisinde avuç içleri ve ayaklarının altında kaşınma ortaya çıktığında, bunun "farklı" olduğunu anladı.

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Kanser bu sefer Beyaz dışkı ile belirti verdi! 1 yıl yaşama şansı var denilmişti ama o...

Bütün gece yaşadığı kaşınma ataklarını durdurmak için ellerini ve ayaklarını sıcak suda bekletecek kadar çaresiz hissetmişti.

Kanser bu sefer Beyaz dışkı ile belirti verdi! 1 yıl yaşama şansı var denilmişti ama o...

Rosenblum, acile gittiğinde dışkı rengini değiştmesine sebep olan ve parçalanmış kırmızı kan hücrelerinden kaynaklanan "bilirubin" oranının yüksek olduğu bildirildi.

Kanser bu sefer Beyaz dışkı ile belirti verdi! 1 yıl yaşama şansı var denilmişti ama o...

Yüksek bilirubin seviyeleri, karaciğeri ince bağırsağa bağlayan tüp benzeri bir yapı olan safra kanalında bir tıkanıklığa işaret edebilir.

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