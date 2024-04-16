Kanser bu sefer "Beyaz dışkı" ile belirti verdi! 1 yıl yaşama şansı var denilmişti ama o...

Mide-bağırsak rahatsızlığının kendisi için semptomlarının yeni olmadığını, bu nedenle ilk anda Crohn hastalığıyla ilişkili olduğunu düşünmüştü. Fakat birkaç gün içerisinde avuç içleri ve ayaklarının altında kaşınma ortaya çıktığında, bunun "farklı" olduğunu anladı.