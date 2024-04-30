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Bilim insanlarından "kalbi 20 yaş gençleştiren" besin keşfi! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
09:15
Bilim insanlarından "kalbi 20 yaş gençleştiren" besin keşfi! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...
CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) yaptığı son araştırmalarda, birçok yetişkinin gerçek yaşlarından yedi yaş daha büyük bir "kalp yaşı" olduğunu keşfetti. Yapılan araştırmalar, yüksek tansiyon, obezite, sigara ve diyabet gibi risk faktörlerine dayanarak kalp yaşlarının kadın ve erkeklerde oldukça yüksek olduğunu gösterdi. Peki kalbi gençleştirmek için ne yapılmalı? İşte cevabı...