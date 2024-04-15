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Bill Gates "yapay zekanın" asla ele geçiremeyeceği 3 mesleği açıkladı! "Ben bile işimi kaybedebilirim onlar kaybetmez..."
Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
15:29
Bill Gates "yapay zekanın" asla ele geçiremeyeceği 3 mesleği açıkladı! "Ben bile işimi kaybedebilirim onlar kaybetmez..."
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın sosyal faydaları konusunda iyimser olmaya devam ederken, artık milyarder iş insanı bile yapay zekanın işini elinden alabileceğinden korkuyor. Gates, yaptığı son röportajda yapay zekanın ele geçiremeyeceği meslekleri açıkladı. İşte detaylar...