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Haberler Keşfet Bill Gates "yapay zekanın" asla ele geçiremeyeceği 3 mesleği açıkladı! "Ben bile işimi kaybedebilirim onlar kaybetmez..."
Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 15:29

Bill Gates "yapay zekanın" asla ele geçiremeyeceği 3 mesleği açıkladı! "Ben bile işimi kaybedebilirim onlar kaybetmez..."

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın sosyal faydaları konusunda iyimser olmaya devam ederken, artık milyarder iş insanı bile yapay zekanın işini elinden alabileceğinden korkuyor. Gates, yaptığı son röportajda yapay zekanın ele geçiremeyeceği meslekleri açıkladı. İşte detaylar...

Bill Gates yapay zekanın asla ele geçiremeyeceği 3 mesleği açıkladı! Ben bile işimi kaybedebilirim onlar kaybetmez...

ChatGPT'den sorumlu olan OpenAI CEO'su Sam Altman ile yakın zamanda yapılan bir podcast sohbeti esnasında Gates, bazı mesleklerin geleceğin mesleği olmasının yanı sıra yapay zeka tarafından da ele geçirilemeceğini anlattı.

Bill Gates yapay zekanın asla ele geçiremeyeceği 3 mesleği açıkladı! Ben bile işimi kaybedebilirim onlar kaybetmez...

Yapay zeka tarafından ele geçirilemeyeceğini iddia ettiği meslek alanlarını ise;

  • Alternatif enerji kaynakları
  • Biyobilim
  • Geliştirilen yapay zeka" araçları olarak sıraladı.

Bu alanların ise; hiçbir şekilde "var olan yapay zeka" araçları tarafından ele geçirilemeyeceğini savundu.

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Bill Gates yapay zekanın asla ele geçiremeyeceği 3 mesleği açıkladı! Ben bile işimi kaybedebilirim onlar kaybetmez...

Gates, bu programda, kendisinin bu meslek grupları içerisinde yer almadığını, hatta "kendisinin bile işini kaybedebileceğini" söyleyerek güldü.

Bill Gates yapay zekanın asla ele geçiremeyeceği 3 mesleği açıkladı! Ben bile işimi kaybedebilirim onlar kaybetmez...

Altman ile yaptığı önceki röportajlarda "ChatGPT'nin bu kadar iyi olmasını beklemiyordum" açıklaması da oldukça dikkat çekmişti.

Bill Gates yapay zekanın asla ele geçiremeyeceği 3 mesleği açıkladı! Ben bile işimi kaybedebilirim onlar kaybetmez...

ChatGPT gibi 'büyük dil modeli' yapay zekaların, William Shakespeare'in eserleri gibi karmaşık metinsel bilgileri nasıl işleyip taklit edebildiğine dair kendi şaşkınlığını dile getirdi ve Altman, kendi ekibinin bile bu kafa karışıklığını paylaştığını belirtti.

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