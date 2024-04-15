Bill Gates "yapay zekanın" asla ele geçiremeyeceği 3 mesleği açıkladı! "Ben bile işimi kaybedebilirim onlar kaybetmez..."

Yapay zeka tarafından ele geçirilemeyeceğini iddia ettiği meslek alanlarını ise;

Alternatif enerji kaynakları

Biyobilim

Geliştirilen yapay zeka" araçları olarak sıraladı.

Bu alanların ise; hiçbir şekilde "var olan yapay zeka" araçları tarafından ele geçirilemeyeceğini savundu.