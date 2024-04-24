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BİM AKTÜEL 26 NİSAN KATALOG: BİM indirimlerinde bu hafta robot süpürge, termos, fritöz, kulaklık...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
09:43
BİM AKTÜEL 26 NİSAN KATALOG: BİM indirimlerinde bu hafta robot süpürge, termos, fritöz, kulaklık...
BİM'de aktüel rafları her cuma doluyor. Alışveriş listelerini şimdiden hazırlayanlar BİM aktüel 26 Nisan kataloğuna odaklandı. Bu hafta markette robot süpürge, termos, yağsız fritöz, bluetooth kulaklık, düzleştirici gibi ürünler tüketicisi ile buluşuyor. Salı gününe ait yeme-içme indirimleri de yerini aldı. İşte, BİM aktüel katalog indirimli ürünler...