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Haberler Keşfet BİM AKTÜEL 26 NİSAN KATALOG: BİM indirimlerinde bu hafta robot süpürge, termos, fritöz, kulaklık...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:43

BİM AKTÜEL 26 NİSAN KATALOG: BİM indirimlerinde bu hafta robot süpürge, termos, fritöz, kulaklık...

BİM'de aktüel rafları her cuma doluyor. Alışveriş listelerini şimdiden hazırlayanlar BİM aktüel 26 Nisan kataloğuna odaklandı. Bu hafta markette robot süpürge, termos, yağsız fritöz, bluetooth kulaklık, düzleştirici gibi ürünler tüketicisi ile buluşuyor. Salı gününe ait yeme-içme indirimleri de yerini aldı. İşte, BİM aktüel katalog indirimli ürünler...

BİM AKTÜEL 26 NİSAN KATALOG: BİM indirimlerinde bu hafta robot süpürge, termos, fritöz, kulaklık...

BİM aktüel katalog yayında. Cuma günü dolan raflarda indirimli ürünler tercih ediliyor. Bu haftanın broşürü de fırsat dolu. Yaza ait ürünlerin yanı sıra yeni ev kuracaklara özel indirimler de yakın mercek altında. İşte, 26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL 26 NİSAN KATALOG: BİM indirimlerinde bu hafta robot süpürge, termos, fritöz, kulaklık...
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BİM AKTÜEL 26 NİSAN KATALOG: BİM indirimlerinde bu hafta robot süpürge, termos, fritöz, kulaklık...
BİM AKTÜEL 26 NİSAN KATALOG: BİM indirimlerinde bu hafta robot süpürge, termos, fritöz, kulaklık...
BİM AKTÜEL 26 NİSAN KATALOG: BİM indirimlerinde bu hafta robot süpürge, termos, fritöz, kulaklık...
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