BİM AKTÜEL 26 NİSAN KATALOG: BİM indirimlerinde bu hafta robot süpürge, termos, fritöz, kulaklık...

BİM aktüel katalog yayında. Cuma günü dolan raflarda indirimli ürünler tercih ediliyor. Bu haftanın broşürü de fırsat dolu. Yaza ait ürünlerin yanı sıra yeni ev kuracaklara özel indirimler de yakın mercek altında. İşte, 26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...