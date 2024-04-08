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Haberler Keşfet BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 Nisan | Salı ve cuma indirimleri raflara iniyor: BİM'de dolap, süpürge, salıncak, termos...
Giriş Tarihi: 08.04.2024 21:16 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 21:16

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 Nisan | Salı ve cuma indirimleri raflara iniyor: BİM'de dolap, süpürge, salıncak, termos...

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM bayram haftası özel indirimli aktüel kataloğunu müşterilerinin erişimine sundu. Dolap, süpürge, salıncak ve katlanabilir yatak, kamp sandalyesi, yazıcı bu haftanın yıldızları olarak göze çarpıyor. Bu hafta Salı ve Cuma indirimleri ile uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünleri listelendi. İşte 9-12 Nisan BİM aktüel ürünler listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 Nisan | Salı ve cuma indirimleri raflara iniyor: BİM’de dolap, süpürge, salıncak, termos...

9-12 Nisan BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Marketin aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için bu salı ve cuma BİM indirimleri yakından takip ediliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı burada…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 Nisan | Salı ve cuma indirimleri raflara iniyor: BİM’de dolap, süpürge, salıncak, termos...

  • HP Victus FA0008NT Laptop 27.999 TL

  • Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

  • 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 Nisan | Salı ve cuma indirimleri raflara iniyor: BİM’de dolap, süpürge, salıncak, termos...

  • Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL

  • Heifer Şarjlı Süpürge 1.199 TL

  • Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 Nisan | Salı ve cuma indirimleri raflara iniyor: BİM’de dolap, süpürge, salıncak, termos...

Musluklu Piknik Termos 6 Litre 279 TL

Buz Aküsü 350 ml 15 TL

Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 27,50 TL

Çizgi Gravürlü Salata Kasesi 3750 cc 27,50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 Nisan | Salı ve cuma indirimleri raflara iniyor: BİM’de dolap, süpürge, salıncak, termos...

Çizgi Gravürlü Kek Fanusu 99 TL

Çizgi Gravürlü Kase 650 cc 15 TL

Çizgi Garvürlü Çerezlik 350 ml 11,50 TL

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