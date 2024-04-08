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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 Nisan | Salı ve cuma indirimleri raflara iniyor: BİM'de dolap, süpürge, salıncak, termos...
Giriş Tarihi: 08.04.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
21:16
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9-12 Nisan | Salı ve cuma indirimleri raflara iniyor: BİM'de dolap, süpürge, salıncak, termos...
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM bayram haftası özel indirimli aktüel kataloğunu müşterilerinin erişimine sundu. Dolap, süpürge, salıncak ve katlanabilir yatak, kamp sandalyesi, yazıcı bu haftanın yıldızları olarak göze çarpıyor. Bu hafta Salı ve Cuma indirimleri ile uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünleri listelendi. İşte 9-12 Nisan BİM aktüel ürünler listesi…