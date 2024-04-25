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Bir günde 8 kez öldü dirildi! Doktorlar umut yok dedi ama hayata böyle döndü
Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
12:09
Bir günde 8 kez öldü dirildi! Doktorlar umut yok dedi ama hayata böyle döndü
Sıradan bir günde köpeğini gezdirmek isteyen adam, hayatının en unutulmayacak gününü yaşadığının farkında değildi. Aynı gün içerisinde peş peşe 8 defa kalbi duran 40 yaşındaki Evan Hoyt Wasserstrom, doktorların bile ümidi kesmesine rağmen işte böyle hayata tutundu.