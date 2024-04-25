Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Bir günde 8 kez öldü dirildi! Doktorlar umut yok dedi ama hayata böyle döndü
Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:09

Bir günde 8 kez öldü dirildi! Doktorlar umut yok dedi ama hayata böyle döndü

Sıradan bir günde köpeğini gezdirmek isteyen adam, hayatının en unutulmayacak gününü yaşadığının farkında değildi. Aynı gün içerisinde peş peşe 8 defa kalbi duran 40 yaşındaki Evan Hoyt Wasserstrom, doktorların bile ümidi kesmesine rağmen işte böyle hayata tutundu.

Bir günde 8 kez öldü dirildi! Doktorlar umut yok dedi ama hayata böyle döndü

Yazar ve yapımcı, köpeği Atticus Finch'i yürüyüşe çıkarmaya hazırlandığı esnada sekiz kez ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bir günde 8 kez öldü dirildi! Doktorlar umut yok dedi ama hayata böyle döndü

Sol kolunda yanma hissettiğinde 40 yaşındaydı ve direkt ambulansı arayıp yardım istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir günde 8 kez öldü dirildi! Doktorlar umut yok dedi ama hayata böyle döndü

Ambulans geldiğinde Evan ilk kez yere yığılırken kelimenin tam anlamıyla kapıda sağlık görevlilerinin kollarına yığıldı.

Bir günde 8 kez öldü dirildi! Doktorlar umut yok dedi ama hayata böyle döndü

Onu yakındaki hastaneye götürmeden önce ambulansta hayata döndürmeyi başardılar.

Bir günde 8 kez öldü dirildi! Doktorlar umut yok dedi ama hayata böyle döndü

Ancak yol boyunca kalbi tam 5 defa daha durdu.

SON DAKİKA