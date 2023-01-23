ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yer aldığı dizinin 23 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan 20. Bölümünde, Elif, Ayaz Ailesi'nin bir şey sakladığını söyledikçe Fırat ondan uzaklaşır ve evde uzaklaşıp çiftliğe kalmaya gider. Fırat'a fazla yüklendiğini anlayan Elif ise çiftlikte Fırat'ı başka bir kadınla beraber görür. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…