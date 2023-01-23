Elif, Ümran'la yüzleşir fakat Ümran itiraf ettiği her şeyi inkâr eder.

Elif, Cemil'le konuşup gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır ama Cemil de Ümran'dan taraf olur.

Elif, Ayaz Ailesi'nin Fırat'tan bir şey sakladığını iddia ettikçe Fırat ondan uzaklaşır.