Bir Zamanlar Çukurova’nın 30 yaşındaki yıldızı Survivor’a katıldı! Sosyal medyadan paylaştı: Hazır mısınız?

Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi birçok ünlü ismi ağırlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 2018-2022 yılları arasında tam 4 sezon izleyenleri ekrana kilitledi. ATV ekranlarında yayımlanan yapım oldukça zengin bir oyuncu kadrosuna sahipti. O kadroda Çetin karakterine hayat veren ünlü oyuncu İtalya Survivor'da yerini aldı.