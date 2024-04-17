Haberler
Keşfet
Bir Zamanlar Çukurova'nın 30 yaşındaki yıldızı Survivor'a katıldı! Sosyal medyadan paylaştı: Hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
10:00
Bir Zamanlar Çukurova'nın 30 yaşındaki yıldızı Survivor'a katıldı! Sosyal medyadan paylaştı: Hazır mısınız?
ATV ekranlarının efsaneler arasına giren dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu kez bir sürpriz ile gündemde. Birçok ülkede Terra Amara adıyla yayımlanmaya devam eden yapımın oyuncularından biri İtalya'da Survivor formatında bir yarışmaya katıldı. L'isola dei Famosi adlı yarışmaya hazır olduğunu duyuran ünlü oyuncu hayranlarını şaşırttı. İşte, o isim!