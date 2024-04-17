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Haberler Keşfet Bir Zamanlar Çukurova'nın 30 yaşındaki yıldızı Survivor'a katıldı! Sosyal medyadan paylaştı: Hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 10:00

Bir Zamanlar Çukurova'nın 30 yaşındaki yıldızı Survivor'a katıldı! Sosyal medyadan paylaştı: Hazır mısınız?

ATV ekranlarının efsaneler arasına giren dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu kez bir sürpriz ile gündemde. Birçok ülkede Terra Amara adıyla yayımlanmaya devam eden yapımın oyuncularından biri İtalya'da Survivor formatında bir yarışmaya katıldı. L'isola dei Famosi adlı yarışmaya hazır olduğunu duyuran ünlü oyuncu hayranlarını şaşırttı. İşte, o isim!

Bir Zamanlar Çukurova’nın 30 yaşındaki yıldızı Survivor’a katıldı! Sosyal medyadan paylaştı: Hazır mısınız?

Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi birçok ünlü ismi ağırlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 2018-2022 yılları arasında tam 4 sezon izleyenleri ekrana kilitledi. ATV ekranlarında yayımlanan yapım oldukça zengin bir oyuncu kadrosuna sahipti. O kadroda Çetin karakterine hayat veren ünlü oyuncu İtalya Survivor'da yerini aldı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın 30 yaşındaki yıldızı Survivor’a katıldı! Sosyal medyadan paylaştı: Hazır mısınız?

İtalya'da 'Terra Amara' ismiyle yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ülkede büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü ismi yarışmanın sosyal medya hesabı, "Terra Amara'dan Honduras'a" şeklinde paylaştı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın 30 yaşındaki yıldızı Survivor’a katıldı! Sosyal medyadan paylaştı: Hazır mısınız?

Dizide Çetin Ciğerci isimli karaktere hayat veren genç oyuncu bir süredir İtalya'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyadan takip ediliyordu. Ülkede önemli bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu yarışmadan ilk fotoğrafını da takipçileri ile paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın 30 yaşındaki yıldızı Survivor’a katıldı! Sosyal medyadan paylaştı: Hazır mısınız?

O isim Aras Şenol! Çetin karakteri ile ünlenen oyuncu yarışma için çok çalıştığını haftanın beş günü spor salonuna gittiğini söyledi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın 30 yaşındaki yıldızı Survivor’a katıldı! Sosyal medyadan paylaştı: Hazır mısınız?

Her gün gece geç saatlere kadar İtalyanca çalıştığını takipçileri ile paylaşan Şenol, yeni maceraya hazır olduğunu söyledi.

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