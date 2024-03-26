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Haberler Keşfet Bitlis'te okullar tatil mi edildi? Bitlis Valiliği açıkladı: 26 Mart bugün okullar hangi ilçelerde tatil?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:50

Bitlis'te okullar tatil mi edildi? Bitlis Valiliği açıkladı: 26 Mart bugün okullar hangi ilçelerde tatil?

Yurdun Doğu kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Olumsuz hava koşulları yaşandığı takdirde öğrenciler ve veliler valilikten gelecek kar tatili açıklamalarına dönüyor. Bu noktada gündemde Bitlis Valiliği var. 'Bitlis'te okullar tatil mi' sorusu yanıtlandı. Peki; 26 Mart Salı (bugün) Bitlis'te okullar hangi ilçelerde tatil edildi? İşte, o açıklama!

Bitlis’te okullar tatil mi edildi? Bitlis Valiliği açıkladı: 26 Mart bugün okullar hangi ilçelerde tatil?

Yoğun kar yağışı nedeniyle yanıt arayan Bitlis'te okullar tatil mi sorusuna yanıt geldi. Valilik kar tatili açıklamasını sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden duyurdu. Peki; 26 Mart bugün Bitlis'te okullar var mı, hangi ilçelerde tatil edildi?

Bitlis’te okullar tatil mi edildi? Bitlis Valiliği açıkladı: 26 Mart bugün okullar hangi ilçelerde tatil?

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL!

Bitlis Valiliği kar tatili açıklamasını yaptı. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, 26.03.2024 tarihinde belirli ilçelerde Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarında (Özel Eğt Kursları, Rehbt. Merkezleri ve Halk Eğit Kursları) Eğitime 1 (bir) gün ara verildiği duyuruldu.

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Bitlis’te okullar tatil mi edildi? Bitlis Valiliği açıkladı: 26 Mart bugün okullar hangi ilçelerde tatil?

BİTLİS'TE OKULLAR HANGİ İLÇELERDE TATİL EDİLDİ?

İşte Bitlis Valiliği açıklaması:

"İyi Tatiller Çocuklar. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, 26.03.2024 tarihinde Bitlis Merkez ve Tatvan'da, Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarında (Özel Eğt Kursları, Rehbt. Merkezleri ve Halk Eğit Kursları) Eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir."

Bitlis’te okullar tatil mi edildi? Bitlis Valiliği açıkladı: 26 Mart bugün okullar hangi ilçelerde tatil?

"Sevgili Bitlisliler,

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz 26.03.2024 Salı Günü (1) gün idari izinli sayılacaklardır."

Bitlis’te okullar tatil mi edildi? Bitlis Valiliği açıkladı: 26 Mart bugün okullar hangi ilçelerde tatil?

BİTLİS HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, güneybatı kesimlerinde yağmur şeklinde olmak üzere; bölgenin güneydoğusu ile Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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