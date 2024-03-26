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Bitlis'te okullar tatil mi edildi? Bitlis Valiliği açıkladı: 26 Mart bugün okullar hangi ilçelerde tatil?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
09:50
Yurdun Doğu kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Olumsuz hava koşulları yaşandığı takdirde öğrenciler ve veliler valilikten gelecek kar tatili açıklamalarına dönüyor. Bu noktada gündemde Bitlis Valiliği var. 'Bitlis'te okullar tatil mi' sorusu yanıtlandı. Peki; 26 Mart Salı (bugün) Bitlis'te okullar hangi ilçelerde tatil edildi? İşte, o açıklama!