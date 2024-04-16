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Haberler Keşfet Böyle hata görülmedi! Memur yanlış "tuşa" bastı: Evli çifti yanlışlıkla boşadı...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:59

Böyle hata görülmedi! Memur yanlış "tuşa" bastı: Evli çifti yanlışlıkla boşadı...

Uzun yıllardır süren evliliğinizin bir anda kayıtlarda "yanlışlıkla" bittiğini öğrenseydiniz ne yapardınız? Hala evli olduğunu düşünen bir çiftin başına tam da böyle bir hata meydana geldi. Üstelik bir memurun "yanlış" tercihinden dolayı… Bir sabah uyandıklarında yanlışlıkla boşanmışlardı. İşte inanılmaz olayın detayları…

Böyle hata görülmedi! Memur yanlış tuşa bastı: Evli çifti yanlışlıkla boşadı...

Bir hukuk memuru, boşanma için başvuru yapması gereken çift yerine çevrimiçi menüden yanlış çiftin dosyasını seçti. İş bu "basit" hata, bir çiftin geri dönülemez şekilde boşanmasına yol açtı.

Böyle hata görülmedi! Memur yanlış tuşa bastı: Evli çifti yanlışlıkla boşadı...

Yaşanan olay ise devamında oldukça ilginç bir hale geldi. Londra'nın önde gelen hukuk firmalarından birinde, memurlar tarafından kazara açılır menüden seçilen bir çiftin boşanma davası ilginç bir yöne kaydı. Yanlışlıkla boşandıkları için "boşanma kararının bozulması" için yapılan başvuru ise üst merciler tarafından reddedildi.

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Böyle hata görülmedi! Memur yanlış tuşa bastı: Evli çifti yanlışlıkla boşadı...

Mahkemenin Bay ve Bayan Williams olarak kayıtlara geçirdiği çift, 2023 yılında ayrılana kadar 21 yıldır evliydi.

Böyle hata görülmedi! Memur yanlış tuşa bastı: Evli çifti yanlışlıkla boşadı...

Çift, mali anlaşmalar düzenleme sürecindeyken, bir katip yanlışlıkla onları çevrimiçi bir portalda son boşanma kararını seçti ve bu durum, çiftin yasal olarak "sadece 21 dakika" içinde yanlışlıkla boşanmasına neden oldu.

Böyle hata görülmedi! Memur yanlış tuşa bastı: Evli çifti yanlışlıkla boşadı...

Hakim tarafından hatanın tersine çevrilmesi yönündeki tüm girişimler reddedildi çünkü halkın gerçekten nihai bir boşanma kararına olan güveni daha önemliydi.

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