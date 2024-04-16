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Böyle hata görülmedi! Memur yanlış "tuşa" bastı: Evli çifti yanlışlıkla boşadı...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
16:59
Böyle hata görülmedi! Memur yanlış "tuşa" bastı: Evli çifti yanlışlıkla boşadı...
Uzun yıllardır süren evliliğinizin bir anda kayıtlarda "yanlışlıkla" bittiğini öğrenseydiniz ne yapardınız? Hala evli olduğunu düşünen bir çiftin başına tam da böyle bir hata meydana geldi. Üstelik bir memurun "yanlış" tercihinden dolayı… Bir sabah uyandıklarında yanlışlıkla boşanmışlardı. İşte inanılmaz olayın detayları…