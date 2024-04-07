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Haberler Keşfet Bu göz rengine sahip kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek!
Giriş Tarihi: 07.04.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 14:30

Bu göz rengine sahip kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek!

İnsanların göz renkleri, genetik faktörlerin belirlediği pigmentasyonun bir sonucudur. Genellikle göz rengi, iris adı verilen renkli bölgedeki melanin pigmentinin miktarına bağlıdır. Göz rengi, genellikle mavi, yeşil, kahverengi, gri veya hatta nadiren ela gibi tonlarda olabilir.

Bu göz rengine sahip kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek!

Ela gözler ne kadar güzel görülse de aslında belirli bir kanser türüne karşı daha büyük bir risk taşıdıkları belirlendi.

Bu göz rengine sahip kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek!

Dünya çapında insanların yalnızca %5'i ela gözlere sahiptir. Çoğu zaman, dünyadaki en yaygın göz rengi olan ve insanların %79'undan fazlasının sahip olduğu kahverengi gözlerle karıştırılır.

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Bu göz rengine sahip kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek!

Hakemli bir tıp dergisi olan Cancer Causes and Control, 2022 yılında yayınlanan bir araştırmada araştırmacıların 35.000 erkekten ela (veya yeşil ve mavi gibi diğer açık renkler) gözleri olanların cilt kanserine yakalanma şansının daha yüksek olduğunu keşfettiği ortaya çıktı.

Bu göz rengine sahip kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek!

Ela rengi ilk kez 1592'de William Shakespeare tarafından kullanıldı ve karakterlerinden birinin gözlerini fındık rengine benzetmesiyle ortaya çıktı.

Bu göz rengine sahip kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek!

Rönesans dönemindeki ressamlar, ela rengini altını tasvir etmek için kullandılar; rengi idealizm, itibar, zenginlik ve bilgelik gibi şeylerle ilişkilendirdiler.

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