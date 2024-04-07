Haberler
Keşfet
Bu göz rengine sahip kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek!
Giriş Tarihi: 07.04.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
14:30
Bu göz rengine sahip kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek!
İnsanların göz renkleri, genetik faktörlerin belirlediği pigmentasyonun bir sonucudur. Genellikle göz rengi, iris adı verilen renkli bölgedeki melanin pigmentinin miktarına bağlıdır. Göz rengi, genellikle mavi, yeşil, kahverengi, gri veya hatta nadiren ela gibi tonlarda olabilir.