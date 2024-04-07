Bu göz rengine sahip kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha yüksek!

Hakemli bir tıp dergisi olan Cancer Causes and Control, 2022 yılında yayınlanan bir araştırmada araştırmacıların 35.000 erkekten ela (veya yeşil ve mavi gibi diğer açık renkler) gözleri olanların cilt kanserine yakalanma şansının daha yüksek olduğunu keşfettiği ortaya çıktı.