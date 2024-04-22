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Bu ülkelerde nefes almak bile yaşlandırıyor: Havayı solumak insan ömründen altı eksiltiyor! İşte havası en kirli ülkeler
Giriş Tarihi: 22.04.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
21:44
Bu ülkelerde nefes almak bile yaşlandırıyor: Havayı solumak insan ömründen altı eksiltiyor! İşte havası en kirli ülkeler
Bu ülkelerde nefes almak bile ömürden altı yıl eksiltiyor. Havası en kirli ülkeler listesi belli oldu. Listede yer alan ülkelerde yaşayan vatandaşların ömürlerinden 3 ila 6 yıl arasında bir süre çalındığı belirtildi. Listedeki kirlilik oranı ve şehirler görenleri hayreti düşürdü. İşte dünyanın en fazla hava kirliliğine sahip ülkeleri: