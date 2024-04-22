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Haberler Keşfet Bu ülkelerde nefes almak bile yaşlandırıyor: Havayı solumak insan ömründen altı eksiltiyor! İşte havası en kirli ülkeler
Giriş Tarihi: 22.04.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 21:44

Bu ülkelerde nefes almak bile yaşlandırıyor: Havayı solumak insan ömründen altı eksiltiyor! İşte havası en kirli ülkeler

Bu ülkelerde nefes almak bile ömürden altı yıl eksiltiyor. Havası en kirli ülkeler listesi belli oldu. Listede yer alan ülkelerde yaşayan vatandaşların ömürlerinden 3 ila 6 yıl arasında bir süre çalındığı belirtildi. Listedeki kirlilik oranı ve şehirler görenleri hayreti düşürdü. İşte dünyanın en fazla hava kirliliğine sahip ülkeleri:

Bu ülkelerde nefes almak bile yaşlandırıyor: Havayı solumak insan ömründen altı eksiltiyor! İşte havası en kirli ülkeler

Dünya çapında hava kirliliği takip eden IQAir tarafından bir rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kalitesi yönergelerini dikkate alındı. Sonuç herkesi şoke etti!

Bu ülkelerde nefes almak bile yaşlandırıyor: Havayı solumak insan ömründen altı eksiltiyor! İşte havası en kirli ülkeler

Çalışma özellikle en küçük kirletici ama aynı zamanda en tehlikeli olan ince partikül madde veya PM2.5'i inceledi. Dünya çapında analiz edilen 7,800'den fazla şehrin sadece %9'unda hava kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarını karşılayabildi. İşte o liste:

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Bu ülkelerde nefes almak bile yaşlandırıyor: Havayı solumak insan ömründen altı eksiltiyor! İşte havası en kirli ülkeler

20) LİBYA | YÜZDE 30.4 KİRLİLİK ORANI

Bu ülkelerde nefes almak bile yaşlandırıyor: Havayı solumak insan ömründen altı eksiltiyor! İşte havası en kirli ülkeler

19) ÇİN | YÜZDE 32.5

Bu ülkelerde nefes almak bile yaşlandırıyor: Havayı solumak insan ömründen altı eksiltiyor! İşte havası en kirli ülkeler

18) KIRGIZİSTAN | YÜZDE 33.1

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