Bu ülkelerde nefes almak bile yaşlandırıyor: Havayı solumak insan ömründen altı eksiltiyor! İşte havası en kirli ülkeler

Çalışma özellikle en küçük kirletici ama aynı zamanda en tehlikeli olan ince partikül madde veya PM2.5'i inceledi. Dünya çapında analiz edilen 7,800'den fazla şehrin sadece %9'unda hava kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarını karşılayabildi. İşte o liste: