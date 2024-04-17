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Haberler Keşfet 355 binden fazla nüfusu var! Dünyanın "en soğuk" şehri: "10 dakikadan fazla dışarı çıkamıyorlar..."
Giriş Tarihi: 17.04.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 12:12

355 binden fazla nüfusu var! Dünyanın "en soğuk" şehri: "10 dakikadan fazla dışarı çıkamıyorlar..."

Havanın sıcak veya soğuk olması, mevsim geçişleri gibi konularda sıklıkla şikayet ettiğimiz olmuştur. Fakat dünya üzerinde öyle bir yer var ki; -42 derecelik hava durumuyla bu şehirde yaşayanlar yeni bir dünyanın kapılarını bizlere aralıyor. İşte o "dünyanın en soğuk" şehri!

355 binden fazla nüfusu var! Dünyanın en soğuk şehri: 10 dakikadan fazla dışarı çıkamıyorlar...

Donma riskinin sürekli olduğu, dünyanın en soğuk şehrinde sıcaklıklar -42'ye kadar düşüyor. Bu şehir; Rusya'nın Sibirya kentindeki Yakutsk'tur. Kalıcı olarak donmuş bir zemin üzerine kurulan bu şehir, günde dört saatten daha az güneş ışığı alıyor.

355 binden fazla nüfusu var! Dünyanın en soğuk şehri: 10 dakikadan fazla dışarı çıkamıyorlar...

Aynı zamanda görüş mesafesi de bu şehirde oldukça düşük. Beş metreden az görüş mesafesiyle bu şehirde, seyahat etmek de oldukça zor.

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355 binden fazla nüfusu var! Dünyanın en soğuk şehri: 10 dakikadan fazla dışarı çıkamıyorlar...

Bu zorlu yaşam koşullarına rağmen şehir 355.000'den fazla insana ev sahipliği yapıyor ve bölge sakinleri burada sadece hayatta kalmıyor, aslında gelişiyorlar.

355 binden fazla nüfusu var! Dünyanın en soğuk şehri: 10 dakikadan fazla dışarı çıkamıyorlar...

Yakutsk'ta hava inanılmaz derecede soğuk ve kasım ayından şubat ayına kadar sıcaklık -20C'nin çok altında. Yerel sıcaklık bir zamanlar -64,4C'lik rekor düşük bir seviyeye (Şubat 1891'de) bile düşmüştü ve Ocak 2023'te ise şehir -62,7C ile yirmi yılın en soğuk havasını yaşadı.

355 binden fazla nüfusu var! Dünyanın en soğuk şehri: 10 dakikadan fazla dışarı çıkamıyorlar...

Sıcaklıklar nihayet 0°C'nin üzerine çıktığı Nisan ayına gelindiğinde hava düzelmeye başlıyor, ancak yaz aylarında sıcaklıklar, 26°C'ye kadar artıyor.

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