Haberler Keşfet 355 binden fazla nüfusu var! Dünyanın "en soğuk" şehri: "10 dakikadan fazla dışarı çıkamıyorlar..."

Giriş Tarihi: 17.04.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 12:12

355 binden fazla nüfusu var! Dünyanın "en soğuk" şehri: "10 dakikadan fazla dışarı çıkamıyorlar..."

Havanın sıcak veya soğuk olması, mevsim geçişleri gibi konularda sıklıkla şikayet ettiğimiz olmuştur. Fakat dünya üzerinde öyle bir yer var ki; -42 derecelik hava durumuyla bu şehirde yaşayanlar yeni bir dünyanın kapılarını bizlere aralıyor. İşte o "dünyanın en soğuk" şehri!