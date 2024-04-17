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Bütün dünya "güzelleştiren ilaç" diye peşindeydi! Zayıflamak için kullandı, "kanı zehre" dönüştü...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
14:34
Bütün dünya "güzelleştiren ilaç" diye peşindeydi! Zayıflamak için kullandı, "kanı zehre" dönüştü...
Son zamanlarda geliştirilen ve dünya çapında ün kazanan "Ozempic" adlı ilaç, güzellik dünyasının da favorisi haline gelmişti. Herkesin kullanmak istediği bu ilacın etkileri ile ilgili ise net bir bilgi olmasa da, yan etkiler dünyanın birçok yerinde bildirilmeye başlandı. Bu haberlerden biri ise Kuveyt'ten geldi. İşte kullandığı bu ilaç yüzünden kanı zehre dönüşen kadının yaşadığı inanılmaz mücadele...