Bütün dünya "güzelleştiren ilaç" diye peşindeydi! Zayıflamak için kullandı, "kanı zehre" dönüştü...

Ozempic adlı ilacın muadili olan bir ilacı enjekte eden ismi açıklanmayan hasta, iki gün süren karın ağrısı, kusma ve ishal şikayetlerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kan testleri, ketoasidoz adı verilen potansiyel olarak ölümcül bir durumdan muzdarip olduğunu ortaya çıkardı.