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Haberler Keşfet Bütün dünya "güzelleştiren ilaç" diye peşindeydi! Zayıflamak için kullandı, "kanı zehre" dönüştü...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:34

Bütün dünya "güzelleştiren ilaç" diye peşindeydi! Zayıflamak için kullandı, "kanı zehre" dönüştü...

Son zamanlarda geliştirilen ve dünya çapında ün kazanan "Ozempic" adlı ilaç, güzellik dünyasının da favorisi haline gelmişti. Herkesin kullanmak istediği bu ilacın etkileri ile ilgili ise net bir bilgi olmasa da, yan etkiler dünyanın birçok yerinde bildirilmeye başlandı. Bu haberlerden biri ise Kuveyt'ten geldi. İşte kullandığı bu ilaç yüzünden kanı zehre dönüşen kadının yaşadığı inanılmaz mücadele...

Bütün dünya güzelleştiren ilaç diye peşindeydi! Zayıflamak için kullandı, kanı zehre dönüştü...

Ozempic adlı ilacın muadili olan bir ilacı enjekte eden ismi açıklanmayan hasta, iki gün süren karın ağrısı, kusma ve ishal şikayetlerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kan testleri, ketoasidoz adı verilen potansiyel olarak ölümcül bir durumdan muzdarip olduğunu ortaya çıkardı.

Bütün dünya güzelleştiren ilaç diye peşindeydi! Zayıflamak için kullandı, kanı zehre dönüştü...

Ketoasidoz, ketonlar adı verilen yağ eritici proteinlerin kanda birikmesiyle meydana gelir. Küçük, kısa ömürlü dozlarda ketonlar nispeten zararsızdır ve kilo kaybını hızlandırabilir. Ancak büyük miktarlarda kanın aşırı asidik hale gelmesine neden olarak yıkıcı kalp sorunlarına neden olurlar.

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Bütün dünya güzelleştiren ilaç diye peşindeydi! Zayıflamak için kullandı, kanı zehre dönüştü...

European Journal of Case Reports in Internal Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan vaka haberi, hem dünyada hem de tıp alanında büyük ilgi çekti. Belgelenen hastanın kanında normalin 26 katı keton seviyesi tespit edildi.

Bütün dünya güzelleştiren ilaç diye peşindeydi! Zayıflamak için kullandı, kanı zehre dönüştü...

Üç hafta önce, haftada bir kez zayıflama ilacı olan Mounjaro ve Zepbound'un aktif maddesi olan tirzepatid almaya başladı. Üstelik yaklaşık 11 kilo kaybetmişti.

Bütün dünya güzelleştiren ilaç diye peşindeydi! Zayıflamak için kullandı, kanı zehre dönüştü...

Yaşadığı bu yan etki, Ozempic ve Mounjaro gibi "GLP-1 agonistleriyle" bağlantılı olan ve aynı zamanda ABD'de 100 fazla ölümle de bağlantılı olan uzun bir yan etkiler zincirinden biridir.

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