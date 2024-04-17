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Haberler Keşfet 'Cehennemden gelen kayınvalide' olarak biliniyor! Bu kadın yaptıklarıyla tüm kayınvalideleri arkasında bırakacak..
Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 15:52

'Cehennemden gelen kayınvalide' olarak biliniyor! Bu kadın yaptıklarıyla tüm kayınvalideleri arkasında bırakacak..

1962'de Kaliforniya'da idam edilen son kadın olmadan Elizabeth Duncan'ın hikayesi, tüyler ürperten cinsten. Bildiğiniz tüm "kayınvalide-gelin" çatışmasını unutturacak olan bu kadın, "cehennemden gelen kaynana" olarak nitelendiriliyor. Sebebi ise; oğluna duyduğu bağımlılıktan da öte, gelinini öldürmeye çalışması… İşte o detaylar!

’Cehennemden gelen kayınvalide’ olarak biliniyor! Bu kadın yaptıklarıyla tüm kayınvalideleri arkasında bırakacak..

1904 yılında Kansas Missouri'de dünyaya gelen Elizabeth Duncan'ın, dehşet veren bir yaşama sebep olacağını kimse tahmin edememişti. Oğluna olan aşırı düşkünlüğü, kesinlikle onu hiç kimseyle paylaşmak istememesi sebebiyle inanılmaz bir eyleme imza attı.

’Cehennemden gelen kayınvalide’ olarak biliniyor! Bu kadın yaptıklarıyla tüm kayınvalideleri arkasında bırakacak..

Duncan, gelinini ve daha doğmamış torununu öldürmek için kiralık katil tutarak, gelinin yaşamına son verdi. Çok sevdiği oğlunu paylaşamayan kadın, 30 yaşına kadar kendisiyle yaşayan oğlunun "gizlice" evlendiğini duyunca adeta yıkılır ve yaşadığı öfkeyle canice planlar yapmaya başlamıştı. Kaynaklara göre; Elizabeth Duncan 10 veya 12 evlilik yapmıştı ve "bunco" adı verilen bir zar oyununda çok ustaydı. Bu yeteneğini ise erkekleri dolandırmak için kullanıyordu.

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’Cehennemden gelen kayınvalide’ olarak biliniyor! Bu kadın yaptıklarıyla tüm kayınvalideleri arkasında bırakacak..

Frankie adını verdiği oğlu 1950'lerde Santa Barbara'da savunma avukatıydı ve oğlunun yanından bir an olsun ayrılmıyordu. Oğlunun tüm davalarına, duruşmalarına katılıyordu. Elizabeth Duncan, "en sevdiği" oğlu olarak kabul edilen Frank'in başka kadınlarla asla yan yana dahi gelmesini istemiyordu.

’Cehennemden gelen kayınvalide’ olarak biliniyor! Bu kadın yaptıklarıyla tüm kayınvalideleri arkasında bırakacak..

Frank, 1957'de Olga Kupczyk adında Kanadalı genç bir hemşireyle ciddi bir ilişkiye başladığında, Duncan bunu kabul etmemişti. Bir arkadaşına, Olga'nın oğluyla çıkmaya "uygun olmadığını", bir "yabancı"dan bahsetmeye bile gerek olmadığını söyledi. Duruşmasında Bayan Duncan'ın bir tanıdığı durumu şöyle özetledi: "Frank'in kendisiyle kalmasını ve kimseyle evlenmemesini istediğini birçok kez anlattı. Eğer diğer kadınlarla birlikte olursa bunu oldukça nahoş hale getireceğini söyledi."

’Cehennemden gelen kayınvalide’ olarak biliniyor! Bu kadın yaptıklarıyla tüm kayınvalideleri arkasında bırakacak..

Frank ve Olga'nın ilişkisi ciddileştiğinde, Duncan hemen oğlunun kız arkadaşına karşı şiddet eğilimleri göstermeye başladı. Elizabeth eski erkek arkadaşından Olga'yı "dövmesini" istedi ve bunu reddedince, onu telefonla taciz etmeye başladı. Olga'yı Frank'ten ayrılmaya ikna etmek için o kadar sık aradı ki genç hemşire ev telefon numarasını değiştirdi. Daha sonra Bayan Duncan çalıştığı hastaneye telefon etmeye başladı ve o kadar çok tacize maruz kalıyordu ki, Olga çalıştığı ameliyathaneden sık sık gözyaşları içinde kaçıyordu.

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