’Cehennemden gelen kayınvalide’ olarak biliniyor! Bu kadın yaptıklarıyla tüm kayınvalideleri arkasında bırakacak..

Frank, 1957'de Olga Kupczyk adında Kanadalı genç bir hemşireyle ciddi bir ilişkiye başladığında, Duncan bunu kabul etmemişti. Bir arkadaşına, Olga'nın oğluyla çıkmaya "uygun olmadığını", bir "yabancı"dan bahsetmeye bile gerek olmadığını söyledi. Duruşmasında Bayan Duncan'ın bir tanıdığı durumu şöyle özetledi: "Frank'in kendisiyle kalmasını ve kimseyle evlenmemesini istediğini birçok kez anlattı. Eğer diğer kadınlarla birlikte olursa bunu oldukça nahoş hale getireceğini söyledi."