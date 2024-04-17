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'Cehennemden gelen kayınvalide' olarak biliniyor! Bu kadın yaptıklarıyla tüm kayınvalideleri arkasında bırakacak..
Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
15:52
'Cehennemden gelen kayınvalide' olarak biliniyor! Bu kadın yaptıklarıyla tüm kayınvalideleri arkasında bırakacak..
1962'de Kaliforniya'da idam edilen son kadın olmadan Elizabeth Duncan'ın hikayesi, tüyler ürperten cinsten. Bildiğiniz tüm "kayınvalide-gelin" çatışmasını unutturacak olan bu kadın, "cehennemden gelen kaynana" olarak nitelendiriliyor. Sebebi ise; oğluna duyduğu bağımlılıktan da öte, gelinini öldürmeye çalışması… İşte o detaylar!