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Haberler Keşfet Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ocak il il cuma namazı saatleri
Giriş Tarihi: 13.01.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 08:28

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ocak il il cuma namazı saatleri

İslam dünyası için oldukça önemli olan bir cuma gününe daha gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu anlamlı günde camilerin yolunu tutacak olan müslümanlar, il il cuma namazı saati ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere, cuma namazı saatleri ilden ile değişkenlik gösteriyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 13 Ocak ile Ankara, İzmir ve İstanbul il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ocak il il cuma namazı saatleri

Mübarek cuma gününe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her cuma olduğu gibi bu cumada da camiler dolup taşacak ve eller semaya açılacak. Her ilde farklı zamanlarda kılınan cuma namazı saati camilere gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ocak il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ocak il il cuma namazı saatleri

13 OCAK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA İDRAK EDİLECEK

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ocak il il cuma namazı saatleri

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:25'de kılınacak.

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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ocak il il cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ocak il il cuma namazı saatleri

Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

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