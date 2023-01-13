Haberler
Keşfet
Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ocak il il cuma namazı saatleri
Giriş Tarihi: 13.01.2023 08:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
08:28
Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ocak il il cuma namazı saatleri
İslam dünyası için oldukça önemli olan bir cuma gününe daha gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu anlamlı günde camilerin yolunu tutacak olan müslümanlar, il il cuma namazı saati ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere, cuma namazı saatleri ilden ile değişkenlik gösteriyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 13 Ocak ile Ankara, İzmir ve İstanbul il il cuma namazı saatleri