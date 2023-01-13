Mübarek cuma gününe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her cuma olduğu gibi bu cumada da camiler dolup taşacak ve eller semaya açılacak. Her ilde farklı zamanlarda kılınan cuma namazı saati camilere gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ocak il il cuma namazı saatleri