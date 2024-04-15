Dışkısını dükkanın pencerelerine sürdü! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Meğer tüm şehri...

Güvenlik kamerası görüntüleri, bir adamın popüler bir restoranın pencerelerine ve kapısına dışkısını sildiği iddia edilen mide bulandırıcı ana şahitlik etti. Aynı gece, iddiaya göre Waitrose yakınlarındaki bir yaya geçidinin ışık düğmelerine de dışkısını sildi.