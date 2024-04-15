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Dışkısını dükkanın pencerelerine sürdü! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Meğer tüm şehri...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
11:30
Dışkısını dükkanın pencerelerine sürdü! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Meğer tüm şehri...
Bir restoranın güvenlik kameralarına takılan bir görüntü, hemen herkesi dehşete düşürdü. Popüler bir restoranın pencerelerine ve kapısına dışkı sürüldüğü anlar, ardında oldukça tuhaf bir gerçek barındırıyordu. Herkesi bakmaya bile tahammül edemediği o iğrençliğin ardındaki sebep ise...