Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Dışkısını dükkanın pencerelerine sürdü! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Meğer tüm şehri...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:30

Dışkısını dükkanın pencerelerine sürdü! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Meğer tüm şehri...

Bir restoranın güvenlik kameralarına takılan bir görüntü, hemen herkesi dehşete düşürdü. Popüler bir restoranın pencerelerine ve kapısına dışkı sürüldüğü anlar, ardında oldukça tuhaf bir gerçek barındırıyordu. Herkesi bakmaya bile tahammül edemediği o iğrençliğin ardındaki sebep ise...

Dışkısını dükkanın pencerelerine sürdü! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Meğer tüm şehri...

Güvenlik kamerası görüntüleri, bir adamın popüler bir restoranın pencerelerine ve kapısına dışkısını sildiği iddia edilen mide bulandırıcı ana şahitlik etti. Aynı gece, iddiaya göre Waitrose yakınlarındaki bir yaya geçidinin ışık düğmelerine de dışkısını sildi.

Dışkısını dükkanın pencerelerine sürdü! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Meğer tüm şehri...

Saint Smokeys' BBQ House'un personeli, 10 Nisan'da işe geldiklerinde bir şeylerin ters gittiğini fark etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dışkısını dükkanın pencerelerine sürdü! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Meğer tüm şehri...

Pencerede kahverengi lekeler vardı ve hatta kapı kilidi de dışkıyla tıkanmıştı, bu yüzden işçiler kilidi açmakta zorlandı.

Dışkısını dükkanın pencerelerine sürdü! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Meğer tüm şehri...

Restoranı işleten 36 yaşındaki Stevie Bradshaw; 'Bırakın bizi, herhangi birinin bunu herhangi bir yerde neden yapabileceği konusunda gerçekten şok olduk, tiksindik ve kafamız karıştı' açıklamasında bulundu.

Dışkısını dükkanın pencerelerine sürdü! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Meğer tüm şehri...

Personelleri bilgilendirdiğinde tuhaf karşıladıklarını söyleyen Bradshaw, pencereleri temizlemek zorunda kaldıklarını anlattı.

SON DAKİKA