Dudak şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte dudak şekillerine göre karakter analizi testi

Dudaklar hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan yüzdeki en önemli noktalardan birisidir. Kişiliğiniz hakkında da bazı ipuçları verebilir. Bunun için tek kelime etmenize bile gerek yoktur. Dudak kıvrımları, inceliği veya kalınlığı bu noktada yol göstericidir.